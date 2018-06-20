Иракские военные осваивают БМП-3М в России
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БМП-3М.
Источник: Алексей Моисеев / rg.ru
Иракские военные познакомились в России с одной из новейших модификаций БМП-3М. В Сети появилась фотография, на которой запечатлен представитель Ирака на выпускаемой в Кургане боевой машине пехоты.
Иракцы осваивают БМП-3М в России. Фото: IQARMY. #weapons #оружие #бронетехника #Iraq pic.twitter.com/bscqoYrmJx— Komandante (@KomandanteS17) 20 июня 2018 г.
Образец является, по всей видимости, вариантом, который впервые был продемонстрирован на военно-техническом форуме "Армия-2015". Правда, тогда, кроме дополнительных броневых экранов, на машине были установлены противокумулятивные решетки.
Усиление защиты привело к тому, что вес бронемашины возрос до 22 тонн. Однако, это вполне оправдано - БМП теперь может выдержать попадание не только пуль крупнокалиберных пулеметов, снарядов пушек малых калибров, но и самых массовых реактивных гранат.
Данная БМП оборудована современным прицельным комплексом "Содема". Благодаря наличию тепловизионного канала, наводчик-оператор имеет возможность обнаруживать бронированные цели на дальности не менее 3000 м.
"Трешка" вооружена 100-мм пушкой, которая также может запускать управляемые ракеты, 30-мм орудием и 7,62-мм пулеметом. Имеются также 2 курсовых 7,62-мм ПКТМ.
Максимальная скорость движения по шоссе - 70 км/ч, 10 км/ч на плаву. Запас хода - 600 км.
Известно, что иракская армия наряду с основными боевыми танками Т-90С также закупила крупную партию БМП-3. В феврале текущего года сообщалось, что первые боевые машины пехоты уже прибыли в Ирак. Правда, позже эта информация не подтвердилась.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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20.06.2018
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