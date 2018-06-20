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Иракские военные осваивают БМП-3М в России

21.06.2018 Российская газета 517 0
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БМП-3М
БМП-3М.
Источник: Алексей Моисеев / rg.ru

Иракские военные познакомились в России с одной из новейших модификаций БМП-3М. В Сети появилась фотография, на которой запечатлен представитель Ирака на выпускаемой в Кургане боевой машине пехоты.



Образец является, по всей видимости, вариантом, который впервые был продемонстрирован на военно-техническом форуме "Армия-2015". Правда, тогда, кроме дополнительных броневых экранов, на машине были установлены противокумулятивные решетки.

Усиление защиты привело к тому, что вес бронемашины возрос до 22 тонн. Однако, это вполне оправдано - БМП теперь может выдержать попадание не только пуль крупнокалиберных пулеметов, снарядов пушек малых калибров, но и самых массовых реактивных гранат.

Данная БМП оборудована современным прицельным комплексом "Содема". Благодаря наличию тепловизионного канала, наводчик-оператор имеет возможность обнаруживать бронированные цели на дальности не менее 3000 м.

"Трешка" вооружена 100-мм пушкой, которая также может запускать управляемые ракеты, 30-мм орудием и 7,62-мм пулеметом. Имеются также 2 курсовых 7,62-мм ПКТМ.

Максимальная скорость движения по шоссе - 70 км/ч, 10 км/ч на плаву. Запас хода - 600 км.

Известно, что иракская армия наряду с основными боевыми танками Т-90С также закупила крупную партию БМП-3. В феврале текущего года сообщалось, что первые боевые машины пехоты уже прибыли в Ирак. Правда, позже эта информация не подтвердилась.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3М
ПКТМ
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
АРМИ-20XX

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