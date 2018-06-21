Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России



Даля Грибаускайте.

Источник: Obzor.lt Даля Грибаускайте.Источник: Obzor.lt

Как президент Литвы оценивает вероятность "вторжения" России

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Spiegel выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России. Вероятность нападения она оценила как "значительную". "Газета.Ru" выяснила, насколько реальны опасения главы этой балтийской республики.

В заявлениях подобного рода Грибаускайте, в целом, верна себе - с речами о военной угрозе с востока она выступает далеко не в первый раз.

С подобными тезисами глава Литвы выступала, в частности, накануне российско-белорусских учений "Запад-2017". По ее мнению, тогда эти мероприятия демонстрировали подготовку Белоруссии и России к войне.

"Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ждем учений "Запад-2017", в ходе которых концентрируются очень многие и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", - заявляла президент Литвы. Однако вопреки ее прогнозам никакой войны так и не произошло.

Сразу же после развертывания в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", осуществленных Россией в ответ на усиление группировок НАТО в странах Балтии и Польши, Грибаускайте немедленно выступила с заявлением, что размещенные в этом регионе на постоянной основе российские ракеты, которые могут нести ядерный заряд, "угрожают половине столиц Европы".

Летом 2017 года, комментируя планы по возвращению практики военного призыва в Литве, она утверждала, что "само соседство с Россией и Беларусью - угроза".

"Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр. Необходимо максимально насытить "восточное крыло" системами ПВО и другим оружием", - призывала тогда литовский лидер.

И это далеко не полный перечень речей Грибаускайте об угрозе с востока. Но, по всей видимости, в Вильнюсе считают уже сказанное недостаточным, и президент балтийского государства вновь выступила с очередными заявлениями о неминуемой войне с Россией.

В интервью немецкому изданию Spiegel президент Литвы сказала, что Вильнюс должен быть готов к нападению со стороны Москвы.

"Угроза будет значительной, если мы не будем готовы к обороне", - утверждает Даля Грибаускайте. По ее мнению, если Литва покажет, что она может и хочет защититься, то никто на нее не нападет. Глава Литвы также считает, что страна должна быть готова "ментально, политически, технологически, сердцем и душой". Силы России у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО", считает Грибаускайте.

"Литва постоянно позиционирует себя как лидера антироссийского фронта в ЕС и НАТО, и на протяжении последних нескольких лет придерживалась самых жестких заявлений и оценок по отношению к России",

- пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, в этом на сегодня заключается своеобразная политическая идентичность Литвы и особенно это усилилось при Дале Грибаускайте. Она одна перекрывала по степени антироссийской риторики и Польшу, и Эстонию вместе взятых.

Сорвать диалог

Нынешние заявления президента Литвы, по мнению собеседника "Газеты.Ru", связаны с предстоящим в июле саммитом НАТО, где будет обсуждаться российская угроза и необходимость ответных мер на якобы существующие вызовы с востока. Страны Балтии и Польша добиваются усиления американского военного присутствия в регионе, расширения структур США и НАТО на своей территории, и в этой связи, по мнению Дмитрия Суслова, в очередной раз эксплуатируется российская тема.

Кроме того, Грибаускайте, возглавляя антироссийский фронт в НАТО и ЕС, опасается возможной нормализации отношений между Россией и США.

Вероятность этого, по мнения ярых сторонников антироссийских настроений в НАТО, не исключена. А это возможно в случае полноценного российско-американского саммита, считает Дмитрий Суслов, встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подобная встреча, полагает собеседник издания, с большой вероятностью состоится в июле этого года, вскоре после саммита НАТО.

Глава Белого дома, продолжает Суслов, уже не раз говорил о целесообразности нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, точнее, необходимости выстраивания нормального диалога с Россией. Такие идеи Трамп, в частности, озвучивал на недавней встрече "большой семерки".

Все это вызывает у Польши и стран Балтии колоссальную тревогу, тем более у лидера антироссийского фронта - Литвы, полагает Дмитрий Суслов. И они всячески хотят подобную нормализацию сорвать. Для этого используются любые возможные методы и шаги, считает эксперт.

Страны Балтии и Польша и дальше собираются убеждать мировое сообщество в том, что Россия на них собирается напасть, соответственно, необходимо усиление политики сдерживания и дальнейшее развертывание контингентов вооруженных сил США в балтийском регионе.

Эти страны, напоминает Суслов, горячо приветствовали новую ядерную доктрину США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия пониженной мощности, в том числе и на территории вблизи стран Восточной Европы с помощью баллистических ракет морского базирования и крылатых ракет воздушного базирования.

Оснований опасаться нет

"С оперативно-стратегической точки зрения страхи главы литовского государства не имеют под собой никаких серьезных оснований", - пояснил "Газете.Ru" бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко. По его словам,

нет ни малейших разведывательных признаков, которые бы свидетельствовали о подготовке войны России с Западом.

Генштабист обращает внимание, что ни один серьезный специалист в области оперативно-стратегического планирования на Западе не выступает с подобными утверждениями, поскольку для этого нет ни малейших оснований.

Генерал Валерий Запаренко обращает внимание, что в России нет признаков начавшегося стратегического и оперативного развертывания Вооруженных сил, которые свидетельствовали бы о подготовке военных действий. И даже направленность оперативной и боевой подготовки армии и флота, по словам генерала, носит сегодня сугубо оборонительный характер.

"Непонятно, что с военной точки зрения вынуждает литовское руководство делать подобные заявления", - рассказал "Газете.Ru" военачальник.

Он обращает внимание, что российская армия занимается исключительно по планам боевой подготовки мирного времени и не осуществляет такие мероприятия, как перебазирование авиации на оперативные аэродромы, наращивание орбитальной группировки космических аппаратов, развертывание тыла оперативно-стратегических объединений и средств технического обеспечения, выход войск в районы оперативного предназначения, создание ударных группировок.

"Таким образом, в настоящее время нет никаких разведпризнаков подготовки ВС РФ к войне с НАТО, - заключает Валерий Запаренко. - Заявления литовского руководство не подкреплены никакими доказательствами оперативно-стратегического характера".

"Наши успокоительные аргументы, предназначенные для стран Балтии, работают плохо", - рассказал "Газете.Ru" директор Института стратегических оценок, заместитель председателя Ассоциации "Россия-США" Сергей Ознобищев.

По его словам, налаживание взаимоотношений с прибалтийскими странами - это отдельная проблема, которой надо заниматься, и даже не привлекая порой в этих целях СМИ.

"Мы не должны забывать, что у нас есть соседи, которые будут таковыми очень и очень надолго, если не навсегда", - считает Ознобищев.

Собеседник "Газеты.Ru" полагает, что сегодня необходимо дать установку на налаживание в перспективе со странами Балтии добрососедских отношений.

"Мы по-прежнему очень увлечены крупными цифрами и масштабными проектами, и налаживанием отношений с Дональдом Трампом и с Востоком в целом как возможной альтернативе Западу, а за этими делами порой упускаем очень важные детали", - полагает эксперт.

Михаил Ходаренок