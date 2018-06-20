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США готовятся принять самый большой в истории оборонный бюджет

21.06.2018 Военное обозрение 305 0
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Соединённые Штаты готовы принят самый крупный военный бюджет в своей истории. Сенат США одобрил законопроект об оборонной политике, предусматривающий расходы объёмом $716 млрд, передает "Warspot" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

http://www.globallookpress.com/

Из общей суммы, выделенной на на 2019 финансовый год (начнётся в октябре текущего года), $639 млрд пойдут на базовые оборонные расходы, включая закупку вооружений и выплаты военнослужащим американской армии.

Кроме этого, запланированы еще следующие траты: на нужды двухстороннего Фонда афганских сил безопасности и США будет выделено $5,2 млрд. Также ещё $350 млн получит Фонд поддержки коалиции США, который занимается возмещением затрат, понесённых странами-союзницами США в связи с американскими военными операциями.

Отдельной строкой в законопроекте прописано финансирование американо-израильских отношений. На программу противоракетной обороны планируется выделить $500 млн, на борьбу с палестинскими подземными туннелями - еще $50 млн. На поддержку своих союзников в Сирии, в том числе их обучение и вооружение, США запланировали выделение $300 млн.

Не забыли в документе упомянуть и Украину. На поставки ей летального оружия США планирует выделить до $200 млн. Если будет доказана целесообразность размещения на постоянной основе бригады армии США в Польше, то на это также будут выделены деньги, но в данный момент сумма не озвучивается.

В случае принятия этого закона, военные расходы США значительно возрастут. До этого самым большим военным бюджетом являлся бюджет 2010 года, когда Соединенные Штаты потратили на оборону $698 млрд.

Необходимо напомнить, что США тратит на оборону треть от всех общемировых оборонных расходов.
20.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Афганистан
Израиль
Польша
Сирия
США
Украина

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