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В Швеции спустили на воду модернизированную субмарину "Готланд"

21.06.2018 Военное обозрение 398 0
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В Швеции на верфи компании Kockums (входит в состав Saab) в Мальмё сегодня, т.е. 20 июня 2018 года спустили на воду прошедшую капитальный ремонт и модернизацию подводную лодку "Готланд". Согласно заявлению гендиректора военно-промышленной компании Saab Хокана Буске, на субмарину установили воздухонезависимую энергетическую установку третьего поколения.

https://ru.wikipedia.org/

Дизель-электрическая подлодка "Готланд" была спущена на воду 2 февраля 1995 года и введена в строй 2 сентября 1996 года. Подлодки этого типа обладают подводным водоизмещением около 1600 тонн при длине 60,4 метра и ширине 6,2 метра. Рабочая глубина погружения – 320 метров. Скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 27 человек. Вооружение: Торпедно-минное - 4 носовых 533-мм ТА, 12 торпед; 2 носовых 400-мм ТА, 6 торпед; 12 мин (вместо торпед). Изначально данные субмарины оснащались двигателем Стирлинга, что позволяет продлить пребывание подлодки под водой до двух недель вместо обычных нескольких дней.

В ходе модернизации на "Готланд" был установлен двигатель Стирлинга уже третьего поколения, современные средства обнаружения и новую систему управления, разработанную для субмарин А26 следующего поколения.

После спуска на воду субмарина "Готланд" отправится на проверки и испытания, возвращение в состав шведских ВМС ожидается в 2019 году.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
SAAB
Проекты
ВНЭУ

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