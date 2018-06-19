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Иран не планирует увеличивать дальность полета своих ракет, заявили в КСИР

21.06.2018 РИА Новости 334 0
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Иранская ракета земля-земля. Архивное фото
Иранская ракета земля-земля. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Vahid Salemi

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Иран не планирует увеличивать дальность полета ракет, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

"В научном плане у нас есть возможность увеличить дальность ракет, однако в данный момент наша политика не заключается в увеличении дальности ракет, поскольку на расстоянии 2000 километров и так находятся многие стратегические цели противников", - приводит слова Джаафари агентство Tasnim.

Тегеран после достижения соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в 2016-м, так и в 2017 году, а в конце сентября 2017 года во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров.

Ракетная программа Ирана, включающая разработку баллистических ракет, неоднократно подвергалась критике со стороны стран Запада. Однако в Тегеране подчеркивали, что развитие ракетной программы Исламской Республики осуществляется в целях самообороны и не направлено против других государств.
19.06.2018
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Страны
Иран
Проекты
Ядерный щит

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