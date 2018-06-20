Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию
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ЗРК Patriot.
Источник: DoD Photo By Glenn Fawcett / wikimedia.org
Украине следует разместить на границе с Россией американские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. С таким заявлением в среду, 20 июня, выступил министр обороны страны Степан Полторак, передает "Интерфакс".
"Четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией", — сказал Полторак.
Обозначенную сумму Киев может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, добавил военачальник.
30 апреля стало известно о прибытии на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Президент Украины Петр Порошенко 22 мая сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что бойцы ВСУ испытали новое оружие не на макете, а на реальном танке.
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20.06.2018
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