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Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию

21.06.2018 Lenta.ru 408 0
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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник: DoD Photo By Glenn Fawcett / wikimedia.org

Украине следует разместить на границе с Россией американские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. С таким заявлением в среду, 20 июня, выступил министр обороны страны Степан Полторак, передает "Интерфакс".

"Четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией", — сказал Полторак.

Обозначенную сумму Киев может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, добавил военачальник.

30 апреля стало известно о прибытии на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Президент Украины Петр Порошенко 22 мая сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что бойцы ВСУ испытали новое оружие не на макете, а на реальном танке.
20.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Patriot ЗРК

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