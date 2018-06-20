Минобороны передан второй самолет - пункт управления Ту-214 ПУ-СБУС
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Первый полученный Министерством обороны России самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ-СБУС (серийный номер 529, регистрационный номер RA-64529). Чкаловский,март 2018 года.
Источник: Руслан Боровик / russianplanes.net ( ссылка )
Все комплектующие в составе самолета отечественного производства, заявили в пресс-службе компании "Туполев"
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны получило второй самолет спецназначения - авиационный пункт управления Ту-214 ПУ-СБУС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Туполев".
"Компания "Туполев" передала в эксплуатацию очередной Ту-214 в специальной модификации. Ту-214 ПУ-СБУС выпущен в рамках контракта с Министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО "Туполев". Это второй Ту-214 данной модификации, построенный предприятием по заказу Минобороны России", - сказали в пресс-службе.
В компании уточнили, что самолет осуществил перелет к месту базирования.
Первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию Минобороны 26 марта 2018 года.
Как отметил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, слова которого приводит пресс-служба, "все комплектующие в составе этих самолетов - отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков". "Портфель предварительных заказов на Ту-214 различных модификаций сформирован до 2026 года", - добавил он.
Ту-214 - магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет. По данным открытых источников, Ту-214 в варианте авиационного пункта управления - Ту-214 ПУ-СБУС - оборудован специальным узлом связи СБУС-214.
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20.06.2018
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