Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе



Закир Гасанов.

Источник: CC BY 4.0 / Meghdad Madadi Закир Гасанов.Источник: CC BY 4.0 / Meghdad Madadi

Вооруженные силы Азербайджана готовы к освобождению территорий, "оккупированных" в настоящее время Арменией. С таким заявлением в среду, 20 июня, выступил министр обороны страны Закир Гасанов, передает "Интерфакс".

"Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически", — указал военачальник.

Также он отметил, что в стране 80 процентов военнослужащих вооруженных сил — контрактники. "Это офицеры, прапорщики и сержанты", — уточнил Гасанов. Вся военная техника, в свою очередь, управляется контрактниками, которые имеют как минимум пять-шесть лет опыта.

Гасанов добавил, что президент республики Ильхам Алиев поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. "В течение нескольких лет мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач", — пообещал он. Это коснется обновления боевых машин, их модернизации, а также закупки новых артиллерийских систем.

В настоящий момент азербайджанская армия на 90 процентов оснащена автоматизированными системами управления, подчеркнул Гасанов. "Мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде [26 июня, посвященном столетию создания вооруженных сил страны] будет также продемонстрирована [ракетно-артиллерийская] система "Щит". Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения", — сказал он.

В то же время источник в военных кругах Азербайджана сообщил агентству, что на военном параде также будут показаны вертолеты американского производства Bell-412. По его словам, это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией. "Наряду с Bell-412, на параде совершат полет вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17 и корабельный многоцелевой Ка-27", — добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что власти страны разработали программу возвращения вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах. "Правительство Азербайджана подготовило всестороннюю программу "Большое возвращение", направленную на обеспечение прав добровольного возвращения вынужденных переселенцев в родные края после вывода Арменией своих вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель", — сказал он.

По его словам, в результате "оккупации Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана" Арменией более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. "Мы видим стремление Армении продолжать аннексию азербайджанских территорий и препятствовать возвращению азербайджанцев в родные края", — указал Гаджиев.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.