Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
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Морской пехотинец 31-го военно-экспедиционного взвода морской пехоты ожидает при плохой освещенности быстрой канатной высадки с малой высоты на летную палубу USS Bonhomme Richard во время учений в Тихом океане. 25 июня 2017 года. (Фото: Корпус морской пехоты США).
Источник: https://www.military.com/
Корпус морской пехоты США принимает на вооружение новый бинокль ночного видения, оснащенный тепловизором, способный обнаружить спрятанные в земле взрывчатые вещества.
Из пресс-релиза корпуса морской пехоты, опубликованного на этой неделе, следует, что уже этой весной командование начало поставки Binocular Night Vision Goggle II или BNVG II в разведывательные и саперные подразделения морской пехоты.
Бинокль ночного видения, крепится на шлеме и улучшает глубину восприятия окружающей военнослужащего обстановки в ночное время. В бинокле используется технология подсветки окружающей обстановки белым люминофором. Эта функция объединена с модулем тепловой обработки изображения, отмечается в релизе.
BNVG II состоит из бинокля ночного видения (BNVD [1]) и тепловизора Clip-on или COTI, который крепится к корпусу BNVD с помощью кронштейна.
Согласно релизу, устройство ночного видения усиливает небольшое количество доступного света от звезд, Луны и других источников, для четкого отображения объектов в глубокой темноте.
COTI накладывает тепловую энергию окружения морского пехотинца на изображение DNVD, что улучшает четкость изображения. Это может помочь определить энергию «закопанных взрывных устройств, скрытых объектов среди листвы», сказано в релизе.
«BNVG II поможет морским пехотинцам обнаружить врагов на расстоянии, а с помощью COTI ещё и боеприпасы или источник энергии взрывного устройства, выделяющего тепло», - сказала программный аналитик поддержки пехоты Ния Черри. «COTI улучшает видимость морских пехотинцев в темных условиях, в дождь, туман, пыль, дым и через кустарники, непроглядные через бинокль.
Элемент ночного видения Generation-3 Dual Tube Night Vision Goggle является компактным и легким устройством, которое обеспечивает «превосходную ситуационную осведомленность по сравнению с AN/PVS-15, используемым разведкой морской пехоты», и монокуляром ночного видения AN/PVS-14, который использовался во всех остальных подразделениях корпуса морской пехоты », - говорится в сообщении.
Американская армия с осени планирует начать выпуск бинокулярных противотуманных ночных прицелов, в стиле биноклей для пехоты и других наземных родов войск.
В феврале армия США объявила о наличии денежных средств в бюджете 2019 года на приобретение устройств повышающих глубину восприятия окружающей обстановки, относительно стоящих на вооружении Enhanced Night Vision Goggles и AN/PVS 14.
Морской корпус США планирует перевести BNVG II в «полную эксплуатационную готовность» со второго квартала 2019 года, сказано в релизе.
Автор: Мэтью Кокс
Перевод: ВПК.name
Примечание ВПК.name
- BNVD (Binocular Night Vision Device) – бинокулярное устройство ночного видения
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20.06.2018
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Враг
8498
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№1
21.06.2018 11:30
На сколько я понял, это комбинированный ПНВ + тепловизор. В состав "Ратника" бы аналогичные и по поколениям, ТТХ тоже аналогичные, а не лишь бы какие-то, но тут наши отстают в технологиях :(.
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Олег Бахарев
2162
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№2
21.06.2018 14:23
Цитата, Враг сообщ. №1
но тут наши отстают в технологияхЗато наши штурмовые подразделения оснащаются приборами, которые умеют "видеть сквозь стены". 8)
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