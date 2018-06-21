Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения



Морской пехотинец 31-го военно-экспедиционного взвода морской пехоты ожидает при плохой освещенности быстрой канатной высадки с малой высоты на летную палубу USS Bonhomme Richard во время учений в Тихом океане. 25 июня 2017 года. (Фото: Корпус морской пехоты США).

Источник: https://www.military.com/ Морской пехотинец 31-го военно-экспедиционного взвода морской пехоты ожидает при плохой освещенности быстрой канатной высадки с малой высоты на летную палубу USS Bonhomme Richard во время учений в Тихом океане. 25 июня 2017 года. (Фото: Корпус морской пехоты США).Источник: https://www.military.com/

Корпус морской пехоты США принимает на вооружение новый бинокль ночного видения, оснащенный тепловизором, способный обнаружить спрятанные в земле взрывчатые вещества.

Из пресс-релиза корпуса морской пехоты, опубликованного на этой неделе, следует, что уже этой весной командование начало поставки Binocular Night Vision Goggle II или BNVG II в разведывательные и саперные подразделения морской пехоты.

Бинокль ночного видения, крепится на шлеме и улучшает глубину восприятия окружающей военнослужащего обстановки в ночное время. В бинокле используется технология подсветки окружающей обстановки белым люминофором. Эта функция объединена с модулем тепловой обработки изображения, отмечается в релизе.

BNVG II состоит из бинокля ночного видения (BNVD [1]) и тепловизора Clip-on или COTI, который крепится к корпусу BNVD с помощью кронштейна.

Согласно релизу, устройство ночного видения усиливает небольшое количество доступного света от звезд, Луны и других источников, для четкого отображения объектов в глубокой темноте.

COTI накладывает тепловую энергию окружения морского пехотинца на изображение DNVD, что улучшает четкость изображения. Это может помочь определить энергию «закопанных взрывных устройств, скрытых объектов среди листвы», сказано в релизе.

«BNVG II поможет морским пехотинцам обнаружить врагов на расстоянии, а с помощью COTI ещё и боеприпасы или источник энергии взрывного устройства, выделяющего тепло», - сказала программный аналитик поддержки пехоты Ния Черри. «COTI улучшает видимость морских пехотинцев в темных условиях, в дождь, туман, пыль, дым и через кустарники, непроглядные через бинокль.

Элемент ночного видения Generation-3 Dual Tube Night Vision Goggle является компактным и легким устройством, которое обеспечивает «превосходную ситуационную осведомленность по сравнению с AN/PVS-15, используемым разведкой морской пехоты», и монокуляром ночного видения AN/PVS-14, который использовался во всех остальных подразделениях корпуса морской пехоты », - говорится в сообщении.

Американская армия с осени планирует начать выпуск бинокулярных противотуманных ночных прицелов, в стиле биноклей для пехоты и других наземных родов войск.

В феврале армия США объявила о наличии денежных средств в бюджете 2019 года на приобретение устройств повышающих глубину восприятия окружающей обстановки, относительно стоящих на вооружении Enhanced Night Vision Goggles и AN/PVS 14.

Морской корпус США планирует перевести BNVG II в «полную эксплуатационную готовность» со второго квартала 2019 года, сказано в релизе.

Автор: Мэтью Кокс

Перевод: ВПК.name

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