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Балтийский завод может вернуться к строительству военных кораблей

21.06.2018 Военное обозрение 381 0
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Балтийский завод (Санкт-Петербург) через несколько лет может вернуться к строительству военных кораблей дальней морской зоны, передает ТАСС сообщение главы ОСК Алексея Рахманова.

Балтийский завод, https://www.bz.ru

Эта тема недавно обсуждалась с представителями правительства и ВМФ РФ на территории Балтийского завода.

Рахманов пояснил, что имеется в виду опыт постройки военных кораблей первого ранга, который еще был у Балтийского завода 15 лет назад. На встрече речь как раз велась об этом сегменте.

Это продолжение дискуссии, которую мы ведем с Минобороны о том, каким образом все-таки двигаться в сторону производства кораблей дальней морской зоны,

добавил он.

По словам главы ОСК, все пришли к выводу, что завод в случае успешного завершения гражданских заказов сможет начать задумываться и возвращаться к военным заказам. Предположительно, это произойдет не раньше, чем в 2021-2022 годы.

Если такое решение будет принято, то станет элементом диверсификации производства: каждая верфь в корпорации сможет участвовать как в военном заказе, так и в строительстве гражданских судов. А сейчас "мы держим в голове, что если придется выходить на строительство кораблей первого ранга, то мы готовы это делать на Балтийском заводе тоже", сказал он.

Напомним, Балтийский завод (входит в ОСК) в настоящее время специализируется на строительстве атомных ледоколов и плавучих атомных теплоэлектростанций.
20.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
ОСК

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