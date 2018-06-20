Балтийский завод может вернуться к строительству военных кораблей
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Балтийский завод (Санкт-Петербург) через несколько лет может вернуться к строительству военных кораблей дальней морской зоны, передает ТАСС сообщение главы ОСК Алексея Рахманова.
Балтийский завод, https://www.bz.ru
Эта тема недавно обсуждалась с представителями правительства и ВМФ РФ на территории Балтийского завода.
Рахманов пояснил, что имеется в виду опыт постройки военных кораблей первого ранга, который еще был у Балтийского завода 15 лет назад. На встрече речь как раз велась об этом сегменте.
Это продолжение дискуссии, которую мы ведем с Минобороны о том, каким образом все-таки двигаться в сторону производства кораблей дальней морской зоны,
добавил он.
По словам главы ОСК, все пришли к выводу, что завод в случае успешного завершения гражданских заказов сможет начать задумываться и возвращаться к военным заказам. Предположительно, это произойдет не раньше, чем в 2021-2022 годы.
Если такое решение будет принято, то станет элементом диверсификации производства: каждая верфь в корпорации сможет участвовать как в военном заказе, так и в строительстве гражданских судов. А сейчас "мы держим в голове, что если придется выходить на строительство кораблей первого ранга, то мы готовы это делать на Балтийском заводе тоже", сказал он.
Напомним, Балтийский завод (входит в ОСК) в настоящее время специализируется на строительстве атомных ледоколов и плавучих атомных теплоэлектростанций.
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20.06.2018
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