Проблемы украинских танков Т-84



Украинский танк Т-84 "Оплот".

Источник: © flickr.com, Victor Dashkiyeff Украинский танк Т-84 "Оплот".Источник: © flickr.com, Victor Dashkiyeff

С 2016 года танкисты вооруженных сил ряда европейских государств, а также США собираются на учебном полигоне Графенвоэр в Германии, чтобы подвергнуть своих бронированных зверей испытаниям в ходе различных тактических упражнений. Это Strong Europe Tank Challenge, ориентированный на НАТО - хотя и не эксклюзивный - конкурент российского танкового биатлона.

Это своего рода чемпионат мира, только для танков.

Начиная с 2016 года Германия на своих танках "Леопард 2A6" дважды занимала первое место - в 2016 и в 2018 годах. Австрия на своих "Леопардах" заняла первое место в 2017 году. К сожалению для Украины, на последних соревнованиях в июне 2018 года она оказалась на последнем, восьмом месте. Результаты приведены ниже.

Украинская 14-я механизированная бригада - первоклассное соединение - участвовала в соревнованиях на четырех Т-84 "Оплот". Этот танк представляет собой развитие советского Т-80, проект которого, в свою очередь, в значительной степени основан на Т-64.

Украина экспортировала эти Т-84 в Таиланд, но они служили только на самой Украине в ограниченном количестве, так и не вступив в бой в Донбассе, где с 2014 года могли быть потеряны сотни Т-64.

Эти Т-84 столкнулись в Графенвоэре с множеством проблем.

На Т-84 вместо ручного механизма заряжания используется автоматический, но на трех из четырех танков снаряды не заряжались должным образом, сообщил в интервью украинскому военному сайту "Новынарня" командир роты 14-й механизированной бригады капитан Роман Багаев. Это происходило из-за неисправности системы, которая питает автоматический механизм заряжания.

Еще одна проблема - тряска 125-миллиметровой пушки из-за неисправной системы управления огнем. Танки не могут точно поразить цель на расстоянии свыше одного километра. В результате группе Т-84 удалось выпустить только 16 снарядов из запланированных 40.

Все эти проблемы указывают на то, что украинские экипажи по-прежнему ставят выше свои Т-84 по сравнению с Т-64, который на сегодняшний день является самым многочисленным типом танка в украинской службе. По данным Международного института стратегических исследований, по состоянию на 2016 год на вооружении находится более 700 Т-64, хотя это число может не учитывать боевые потери.

Во-первых, Т-84 гораздо быстрее.

В частности, максимальная скорость Т-84 составляет около 43 миль в час, что выше, чем у Т-64 с показателем около 37 миль в час. И Т-80 значительно быстрее при движении в обратном направлении. Украинский командир танка рассказал, что обратная скорость Т-64 является болезненно низкой - 2,5 мили или четыре километра в час. Другие источники утверждают, что она может достигать девяти миль в час, но мы будем доверять командиру.

Т-84 способен ехать задним ходом со скоростью 21 миля в час.

Скорость заднего хода критически важна для танков с учетом тактики "кочующих огневых средств", когда танк неожиданно появляется перед противником, стреляет, а затем скрыватся. Как правило, это означает, что танк прячется за возвышением местности, таким как насыпь, открывая только свою башню и сводя к минимуму площадь, которая может служить целью для противника. Как только танк производит выстрел, он тут же отъезжает назад и скрывается из поля зрения врага. Скорость заднего хода Т-84 является значительным улучшением, способствующим выживаемости экипажа.

Также в целях создания более безопасных условий для экипажа в случае попадания, которое может вызвать взрыв боеприпасов, хранилище боекомплекта сделано раздельным. Более подробный обзор Т-84 и его дальнейших улучшений смотрите в материале Чарли Гао в "Нэшнал Интерест".

Учитывая все перечисленные проблемы особенно примечательно, что Украина оказалась близка к тому, чтобы обойти команду США с танками М-1 "Абрамс".

Роберт Бекхьюсен (Robert Beckhusen)

War is Boring, США