F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20



Истребитель-бомбардировщик F-35 "Лайтнинг" II.

Источник: © flickr.com, US Air Force Истребитель-бомбардировщик F-35 "Лайтнинг" II.Источник: © flickr.com, US Air Force

"Блок IV" также увеличит зону досягаемости оружия, разработанного для американского варианта истребителя. При проведении работ планируется сделать так, чтобы "Блок IV" мог противостоять вражеским системам ПВО и вооружений, с которыми наша авиация может столкнуться в период с 2020 по 2040 годы и далее.

ВВС вводят новую информацию о самолетах противника в базу данных F-35 об угрозах, чтобы летчики могли очень точно опознавать вражеские машины, действующие в опасных районах всего мира. По словам представителей командования ВВС, среди этих самолетов - китайский истребитель-невидимка J-20 и российский самолет пятого поколения Т-50 ПАК ФА (Су-57).

Файлы полетных данных называют мозгом самолета. Это обширные бортовые системы, накапливающие информацию о географических условиях, воздушном пространстве и потенциальных угрозах в тех районах, где F-35 может участвовать в боевых действиях.

"Ведется наблюдение за изменениями в характере угроз, и новая информация включается в обновленные файлы полетных данных на основе утвержденных приоритетов. Файлы полетных данных передаются в корпус морской пехоты и в ВВС США для обеспечения операций, проведения испытаний, боевой подготовки и учений", - рассказала изданию "Уорриор Мейвен" (Warrior Maven) официальный представитель ВВС США майор Эмили Грабовски (Emily Grabowski).

Пакеты полетных данных состоят из аппаратного и программного обеспечения. По сути дела, это база данных об известных угрозах и своих самолетах в конкретных точках земного шара. Работа над этими файлами продолжается в лаборатории перепрограммирования военно-воздушной базы Эглин во Флориде.

Файлы полетных данных предназначены для совместной работы с бортовым приемником предупреждения о радиолокационном облучении, который находит и опознает приближающиеся самолеты и ракеты противника. Замысел заключается в использовании датчиков большой дальности самолета F-35 для обнаружения угроз, после чего эта информация сопоставляется в режиме реального времени с информацией из базы данных о вражеских угрозах. Все это делается в полете. Если это удастся сделать на дальности применения огневых средств F-35 вне зоны досягаемости противника, самолет сможет опознать и уничтожить воздушные цели еще до того, как сам подвергнется его огневому воздействию.

Пакеты файлов полетных данных загружаются с большим объемом разнообразной информации, включая данные о коммерческих авиалайнерах, а также о российских и китайских истребителях. Например, система полетных данных позволяет летчику быстро опознать российский МиГ-29, если его засекли приборы обнаружения F-35.

"Файлы полетных данных основаны на конкретных потребностях", - сказала Грабовски.

Лаборатория на базе Эглин добивается все новых успехов, но в процессе интеграции файлов полетных данных для F-35 есть некоторые задержки, в связи с чем темпы работ приходится ускорять, дабы у действующих самолетов имелась самая обширная библиотека угроз.

Всего ВВС разрабатывают 12 различных пакетов полетных данных для 12 географических районов, о чем командование ВВС сообщало "Уорриор Мейвен" в предыдущих интервью.

Грабовски сказала, что информация из файлов полетных данных о конкретных самолетах противника и о конкретных районах глобальных угроз отсутствует в открытом доступе по соображениям безопасности. Однако она сообщила, что эта технология в настоящее время поддерживает новейшую конфигурацию программного обеспечения F-35 под названием 3f.

Блок 3f, будучи новейшим апгрейдом программного обеспечения, расширяет возможности многоцелевого ударного истребителя по доставке оружия к цели и дает ему возможность сбрасывать бомбы малого калибра, управляемые 220-килограммовые бомбы с обычной боевой частью JDAM и производить пуски авиационных ракет малой дальности AIM 9X.

"Полетные данные составляются и внедряются для поддержки версии 2B, 3i и 3f", - добавила Грабовски.

ВВС уже работают над четвертым пакетом, который должен быть готов к 2020 или к 2021 году. После первого пакета самолет будет оснащаться новыми программными пакетами постепенно в двухлетний срок, чтобы все время опережать возникающие угрозы. ВВС также существенно ускоряют темпы обновления программного обеспечения, дабы оперативно реагировать на новые угрозы.

"Блок IV" будет включать в свой состав уникальные системы вооружений партнеров, в том числе британские системы, турецкое оружие и некоторые образцы европейского оружия, которым они будут оснащать собственные самолеты.

"Блок IV" также увеличит зону досягаемости оружия, разработанного для американского варианта истребителя. При проведении работ планируется сделать так, чтобы "Блок IV" мог противостоять вражеским системам ПВО и вооружений, с которыми наша авиация может столкнуться в период с 2020 по 2040 годы и далее.

Что касается вооружения, то "Блок IV" со временем позволит F-35 наносить удары самыми современными его видами, такими как бомба малого калибра SDB II и управляемая авиационная бомба GBU-54. Обе эти бомбы могут поражать движущиеся цели противника.

В SDB II используется технология "трехрежимной головки самонаведения", которая работает в инфракрасном диапазоне, в миллиметровом диапазоне, а также наводится по лазеру. Сочетание таких приборов обнаружения позволяет засекать, сопровождать и поражать движущиеся цели в любых погодных условиях.

Новый четвертый пакет станет продолжением и дальнейшим развитием предыдущих пакетов программного обеспечения для этого самолета.

"Блок 2В" является новой версией "Блока 2А", в котором используются возможности линий передачи данных и синтезируются данные с разных приборов обнаружения. "Блок 2В" позволит многоцелевому ударному истребителю осуществлять непосредственную авиационную поддержку, а также производить пуски ракет AMRAAM (усовершенствованная ракета класса воздух - воздух средней дальности), сбрасывать управляемые бомбы с обычной боевой частью JDAM и управляемые авиабомбы лазерного наведения GBU-12.

После "Блока 2В" идет "Блок 3i", который еще больше повысит боеспособность самолета. А уже принятый на вооружение "Блок 3F" позволит намного эффективнее подавлять системы ПВО противника.

Пакеты файлов полетных данных загружаются с большим объемом разнообразной информации, включая данные о коммерческих авиалайнерах, а также о российских и китайских истребителях. Например, система полетных данных позволяет летчику быстро опознать российский МиГ-29, если его засекли приборы обнаружения F-35.

Файлы полетных данных готовятся таким образом, чтобы их можно было адаптировать к новым угрозам и к новой разведывательной информации.

Представители ВВС отмечают, что всего разрабатывается 12 различных пакетов полетных данных для 12 географических районов.

Крис Осборн (Kris Osborn)

The National Interest, США