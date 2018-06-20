В США оценили "Калининградский бастион": старые корабли и новейшие ракеты

Балтийский флот ВМФ РФ имеет в своем составе преимущественно "старые и полуразрушенные корабли", однако наличие высокоточных ракет и современных систем ПВО представляет опасность для американских авианосцев и новейших истребителей F-35, пишет The National Interest.

Минобороны РФ

Автор отмечает, что американские авианосцы типа Nimitz или Ford слишком велики и уязвимы для военных действий в ограниченном пространстве Балтики. Новые российские крылатые ракеты представляют для них реальную угрозу.

По его совам, в таких условиях также теряет смысл применения палубных истребителей 35C.

Издание приводит мнение американского эксперта Майкла Кофмана, утверждающего, что наибольшую опасность для вооруженных сил западных стран на Балтике представляют комплексы С-400, "Искандер" и "Бастион", радиус действия которых достигает 250-350 км.

Сегодня Россия получила возможность атаковать авианосцы и другие корабли, а также воздушные наземные цели с помощью высокоточного оружия большой дальности, что становится всё большей головной болью для союзных войск в Европе, отмечает эксперт.

Издание приходит к выводу, что в случае конфликта американцам следует держать свои авианосцы на большом расстоянии от российского "бастиона" – вне зоны досягаемости ракет. Кроме того, автор посоветовал командованию наряду с F-35C использовать истребители F/A-18E/F Super Hornet, дальность полета которых может увеличить дозаправочный танкер, например, находящийся в разработке танкер-беспилотник MQ-25 Stingray.