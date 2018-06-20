Корпус морской пехоты США выбрал новый колесный бронетранспортер

Компания ВАЕ Systems выиграла тендер на поставку Корпусу морской пехоты США перспективного плавающего бронетранспортера с колесной формулой 8х8. Согласно заключенного контракта, компания поставит КМП США до конца 2019 года 60 предсерийных машин, а сначала 2020 года приступит к серийному их производству, пишут американские СМИ.

breakingdefense.com

Данная модель бронетранспортера является совместной разработкой BAE Systems с итальянской группой Iveco на основе созданного Iveco бронетранспортера VBA (модификация бронетранспортера SUPERAV).

Корпус бронетранспортера сварной из броневых стальных листов, обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Заложена возможность усиления бронезащиты путем установки навесной брони. В носовой части машины слева находится отделение управления с местом механика-водителя, справа от него - моторно-трансмиссионное отделение (МТО) с многотопливным дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 500-560 л.с. (368-412 кВт). Десантное отделение находится в корме корпуса и вмещает 12 полностью экипированных пехотинцев. Посадка и высадка десанта осуществляется через кормовые двери или люки в крыше корпуса. БТР оснащен новой дистанционно управляемой необитаемой башенной установкой Oto Melara HITFIST Overhead Weapon Station, оснащенной 30-мм автоматической пушкой АТК Mk 44, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и контейнерной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike.

Хотя вес БТР составляет 24 тонны, машина является водоплавающей. Скорость в 10 км/ч на воде достигается с помощью двух гребных винтов, при этом БТР сохраняет мореходность при волнении до трех баллов.