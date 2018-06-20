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ПЗРК "Игла" возвращаются в сирийскую армию

21.06.2018 Военное обозрение 488 0
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Военнослужащие сирийской армии вновь начнут применять переносные зенитные ракетные комплексы. В интернете впервые за несколько лет появилось изображение бойца правительственных войск с ПЗРК "Игла-1", пишет Российская газета.

https://twitter.com/Syr_Mil_Wik

До недавнего времени подобное оружие можно было увидеть только в руках боевиков незаконных формирований. В результате их применения было подбито значительное количество вертолетов и самолетов различных типов и назначения.

Источником поступления ПЗРК в террористические группировки, как правило, являлись захваченные армейские склады, а также зарубежные спонсоры. Речь идет о переносных комплексах "Игла", "Стрела-2", китайских FN-6 и северокорейских HT-16PGJ (последние находились лишь в арсеналах САА).

Ранее Пхеньян приобрел лицензию на производство этого оружия. По некоторым данным, комплексы HT-16PGJ выпускаются до сих пор, мало того, они проходят модернизацию.

Что касается поставки комплексов из-за рубежа, то это не было массовым явлением. Западные кураторы справедливо опасались, что ПЗРК могут, рано или поздно, появится в других горячих точках, например в Афганистане, где они будут применяться уже по натовским летательным аппаратам.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
КНДР
Россия
Сирия
Продукция
FN-6
Игла ЗРК
Проекты
ИТ

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