Быть или не быть танку "Нота": размышления украинского эксперта

Фактическое фиаско украинской танковой команды на Т-84У "Оплот" в ходе недавних соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 с новой силой поставили вопрос о модернизации танковых сил, приводит Dsnews.ua статью украинского эксперта Михаила Жирохова.

Эксперт отмечает, что заявленный на соревнования "Оплот" является всего лишь глубокой модернизацией Т-64, Т-72 и Т-80й советского Т-80 УД. Да и все остальные украинские танки – та или иная модификация.

Тем не менее, у Украины имеется как минимум один реальный отечественный проект – это "условно советский" "Объект 477", известный также как "Боксер" или "Молот", пишет автор. Работа над ним началась в 1980-х годах в Харькове. Программа получила госфинансирование, однако больших результатов достичь не удалось из-за плохо развитой советской промышленности: танк планировалось "напичкать" электроникой, создание которой находилось лишь на ранней стадии.

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В итоге образец получился сырым – без прицельного комплекса и автомата заряжания. Далее – распад СССР, поставивший крест на этой программе.

Новый всплеск интереса к проекту относиться к середине 90-х. В то время, по данным эксперта, харьковским конструкторам предложили поработать в интересах Минобороны России. Предполагалось доработать "Объект 477А" с использованием обновленных систем. Так на свет появился проект 477А1 с названием "Нота".

"Особенностью машины стало оригинальное полувынесенное размещение орудия. Вместо привычной башни на погоне корпуса помещался купол уменьшенных размеров с крупным центральным агрегатом, внутри которого находились казенник пушки и автоматические средства заряжания", – говорится в материале. При этом 152-мм пушку решили не ставить.

Кроме того, пишет Жирохов, харьковские инженеры заложили в проект передовой для своего времени комплекс управления вооружением, включавший прицелы с оптическими и тепловизионными каналами, а также развитый бортовой вычислитель, систему спутниковой навигации, средства опознавания цели и прочее.

Работы продолжались до начала 2000-х годов. Затем Москва отказалась от проекта и прекратила финансирование. Поиск другого иностранного инвестора результатов не дал. Работы прекратились, и проект был заморожен.

В 2015 г. харьковчане вновь стали активно продвигать тему доведения до ума "Ноты" с целью организации серийного производства танка. Макет хотели даже продемонстрировать на параде в 2016 году. Но что-то не заладилось, и показ перенесли на этот год, на День независимости Украины.

По мнению автора, проблем с организацией серийного производства не будет. А вот кто возьмется за создание системы управления вооружением – пока непонятно: ведь очевидно, что ее придется создавать с нуля на новой компонентной базе.

Хотя, при наличии таких "великолепных исходников" и политической воле руководства вопрос доработки танка можно решить за 5-7 лет, заключает эксперт.