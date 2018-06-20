Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной

Обнародованная концепция перспективной боевой машины морской пехоты (БММП) вызвала значительный интерес у военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.

Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП). Источник: Отвага2004

Дело в том, что "плавающий танк" решено оснастить силовой газотурбинной установкой в 1500 л.с. Как отмечают эксперты, российские конструкторы после периода некоторого охлаждения вновь проявили интерес к этой теме.

Так, в войска стали возвращаться танки Т-80БВ (правда, в модернизированном виде). А теперь заговорили о газовых турбинах для БММП. И если ранее для колесного варианта боевой машины был выбран двигатель в 1250 л.с., которым уже оснащаются танки типа Т-80У и Т-80БВМ, то на "плавающий танк" будет установлена турбина в 1500 л.с.

Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП). Источник: Отвага2004

При собственном весе в 35 тонн БММП будет обладать высокой удельной мощностью и по показателю "максимальная скорость" превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Заявленная максимальная скорость на суше – 75 км/час, на воде – 37 км/ч.

Модульная конструкция бронемашины позволит создавать варианты с орудиями калибра 57 мм и 125 мм. Предусмотрена возможность установки ПТУР и другого вооружения.

Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП). Источник: Отвага2004

Как отмечает автор материала, получая на вооружение такую технику, морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.