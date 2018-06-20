Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной
|
|
Обнародованная концепция перспективной боевой машины морской пехоты (БММП) вызвала значительный интерес у военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.
|Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП).
|Источник: Отвага2004
Дело в том, что "плавающий танк" решено оснастить силовой газотурбинной установкой в 1500 л.с. Как отмечают эксперты, российские конструкторы после периода некоторого охлаждения вновь проявили интерес к этой теме.
Так, в войска стали возвращаться танки Т-80БВ (правда, в модернизированном виде). А теперь заговорили о газовых турбинах для БММП. И если ранее для колесного варианта боевой машины был выбран двигатель в 1250 л.с., которым уже оснащаются танки типа Т-80У и Т-80БВМ, то на "плавающий танк" будет установлена турбина в 1500 л.с.
|Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП).
|Источник: Отвага2004
При собственном весе в 35 тонн БММП будет обладать высокой удельной мощностью и по показателю "максимальная скорость" превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Заявленная максимальная скорость на суше – 75 км/час, на воде – 37 км/ч.
Модульная конструкция бронемашины позволит создавать варианты с орудиями калибра 57 мм и 125 мм. Предусмотрена возможность установки ПТУР и другого вооружения.
|Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП).
|Источник: Отвага2004
Как отмечает автор материала, получая на вооружение такую технику, морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.
|
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2018 Новый "плавающий танк" российских морпехов получит ГТД в 1500 л.с.
20.06.2018 США уже закупали украинские Т-84. Похоже, они им не понравились
07.06.2018 За что российские БМП-3 ценят в Южной Корее
01.06.2018 Т-84 ВСУ снова будут "противостоять" танковой мощи НАТО
18.05.2018 Почему "летающие" Т-80 продолжают оставаться одними из лучших в мире
18.04.2018 На Украине отремонтировали шесть оставшихся Т-84
12.04.2018 Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
10.04.2018 Более 1,5 тыс. военных привлечены к боевым стрельбам в Московской области