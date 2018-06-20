Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной

21.06.2018 Военное обозрение 247 0
0
Понравилась новость?
 0

Обнародованная концепция перспективной боевой машины морской пехоты (БММП) вызвала значительный интерес у военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.

Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП).
Источник: Отвага2004

Дело в том, что "плавающий танк" решено оснастить силовой газотурбинной установкой в 1500 л.с. Как отмечают эксперты, российские конструкторы после периода некоторого охлаждения вновь проявили интерес к этой теме.

Так, в войска стали возвращаться танки Т-80БВ (правда, в модернизированном виде). А теперь заговорили о газовых турбинах для БММП. И если ранее для колесного варианта боевой машины был выбран двигатель в 1250 л.с., которым уже оснащаются танки типа Т-80У и Т-80БВМ, то на "плавающий танк" будет установлена турбина в 1500 л.с.

Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП).
Источник: Отвага2004

При собственном весе в 35 тонн БММП будет обладать высокой удельной мощностью и по показателю "максимальная скорость" превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Заявленная максимальная скорость на суше – 75 км/час, на воде – 37 км/ч.

Модульная конструкция бронемашины позволит создавать варианты с орудиями калибра 57 мм и 125 мм. Предусмотрена возможность установки ПТУР и другого вооружения.

Концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП).
Источник: Отвага2004

Как отмечает автор материала, получая на вооружение такую технику, морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 16:14
  • 25
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 21.06 16:00
  • 5
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 21.06 15:40
  • 123
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 21.06 15:21
  • 2
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
  • 21.06 15:07
  • 1
Топ-6 самых богатых женщин в России 2018
  • 21.06 15:01
  • 1541
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.06 14:33
  • 8
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 21.06 14:31
  • 1
Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
  • 21.06 14:26
  • 1
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
  • 21.06 14:23
  • 2
Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
  • 21.06 14:19
  • 1
В США оценили способность России защитить Калининградскую область
  • 21.06 13:41
  • 159
С опозданием на 10 лет
  • 21.06 13:37
  • 56
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 21.06 13:36
  • 1
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
  • 21.06 13:30
  • 48
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
другие обсуждаемые темы