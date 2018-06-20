Таиланд получил очередной самолет SSJ100
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Во вторник в аэропорту Бангкока приземлился третий самолёт SSJ100 в бизнес-версии (SBJ), сообщает bmpd.
ВВС Таиланда, АО "Гражданские самолеты Сухого"
Самолет в модификации SSJ100-95SBJ имеет серийный номер 95132 и предназначен для Королевских ВВС Таиланда. Свой первый полет он совершил в Комсомольске-на-Амуре в мае 2017 года, после чего около года проходил кастомизацию (индивидуализация изделия под заказ конкретного покупателя) в Италии на предприятии компании SuperJet International (SJI).
Контракт на поставку третьего самолета был подписан в декабре 2016 года. Стоимость сделки не указывается.
В 2016 году ВВС Таиланда уже получили два самолета Sukhoi Business Jet (SBJ) в VIP-комплектации по договору, заключенному в 2014 году.
Все три лайнера входят в состав 603-й эскадрильи шестого авиационного крыла. Воздушные суда получили обозначение B.L18. и предназначены для перевозки руководства страны, а также высшего командования Вооруженных сил Таиланда.
ВВС Таиланда, АО "Гражданские самолеты Сухого"
Как сообщили в АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), Таиланд стал первых зарубежным покупателем бизнес-версии самолета SSJ100.
Эксплуатантами данной версии в РФ являются специальный летный отряд "Россия", авиакомпания РусДжет, летный отряд МЧС России и другие.
В общей сложности в настоящее время эксплуатируется (включая Таиланд) уже 10 самолетов SSJ100 в бизнес-версии.
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20.06.2018
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