Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМФ РФ рассчитывает начать строительство нового десантного корабля в 2021 году

21.06.2018 ТАСС 384 0
0
Понравилась новость?
 0
Судно "Янтарь" проекта 22010
Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.
Источник: Министерство обороны России

По словам замглавкома ВМФ России Виктора Бурсука, размер корабля будет как у десантного корабля "Иван Грен"

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Флот рассчитывает получить проект нового десантного корабля в 2020 году, а в 2021 году начать на заводе "Янтарь" его строительство. Об этом в среду сообщил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"В этом году проектные бюро приступят к разработке проекта этих кораблей. После завершения проектирования буквально через два года мы надеемся, что сможем заложить этот корабль на "Янтаре". В 2021 году начнется строительство", - сказал он.

Бурсук уточнил, что этот корабль будет таких же размеров как большой десантный корабль "Иван Грен", но будет оснащен новыми образцами вооружения и техники. У него будут улучшены мореходные качества.

Бурсук не уточнил, сколько больших десантных кораблей нового проекта закажет флот. "Давайте мы дождемся создания головного корабля, тогда уже определимся с серией", - сказал он.

Как сообщалось ранее, проект принципиально нового большого десантного корабля водоизмещением около 8 тыс. тонн поручили создать Северному проектно-конструкторскому бюро, специализирующемуся на строительстве корветов, фрегатов и эсминцев.

Строительство вертолетоносцев

Бурсук также сообщил, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (УДК, вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года.

"Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнется после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля", - сказал он, не уточнив, какому проектно-конструкторскому бюро будет поручена работа над универсальным десантником.

В свою очередь, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов отметил, что между проектными бюро в рамках корпорации "безусловно, будет конкуренция". "Точно так же, как мы строим корабли в кооперации с другими верфями Северо-Запада, и проектированием мы будем заниматься точно так же, привлекая бюро, в которых на сегодняшний момент есть свободные ресурсы, к завершению либо технической, либо рабочей конструкторской документации. Мы выйдем с предложением флоту, которое, надеюсь, будет согласовано", - сказал он.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Минобороны РФ и ОСК договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". По его словам, всего планируется создать два таких корабля: первый должен быть передан флоту в 2024 году, второй намечено заложить в 2022 году и поставить ВМФ в 2026 году.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную установку, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования мощности. По его словам, основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К, поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Ранее Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замглавы военного ведомства, сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-29
Ка-31
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
11711
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 16:14
  • 25
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 21.06 16:00
  • 5
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 21.06 15:40
  • 123
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 21.06 15:21
  • 2
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
  • 21.06 15:07
  • 1
Топ-6 самых богатых женщин в России 2018
  • 21.06 15:01
  • 1541
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.06 14:33
  • 8
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 21.06 14:31
  • 1
Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
  • 21.06 14:26
  • 1
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
  • 21.06 14:23
  • 2
Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
  • 21.06 14:19
  • 1
В США оценили способность России защитить Калининградскую область
  • 21.06 13:41
  • 159
С опозданием на 10 лет
  • 21.06 13:37
  • 56
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 21.06 13:36
  • 1
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
  • 21.06 13:30
  • 48
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
другие обсуждаемые темы