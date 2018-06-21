В США оценили способность России защитить Калининградскую область



Авианосец Нимиц. Архивное фото.

Источник: © Фото : Public domain Авианосец Нимиц. Архивное фото.Источник: © Фото : Public domain

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американские авианосцы класса "Нимиц" и "Форд" слишком громоздки для выполнения задач в Балтийском море, пишет National Interest. Эксперты отмечают, что они будут уязвимы в случае приближения к Калининграду.

Издание пишет, что у американских авианосцев ограниченные возможности, причем особую угрозу для них представляют противолодочные крылатые ракеты.

Автор материала отмечает, что у России есть противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которые могут наносить точные удары по любой цели от калининградского до шведского берега.

По данным журнала, радиус действия "Ониксов", запускаемых с экспортной версии берегового ракетного комплекса "Бастион", - примерно 300 километров.

Отечественная версия "Бастиона" запускает ракеты уже на расстояние около 600 километров, это означает, что большая часть Балтики может простреливаться с российских береговых орудий.

Кроме того, Калининградская область располагает и другими средствами, включая ПВО (С-300 и С-400), которые также представляли бы опасность для США в случае конфликта, говорится в статье.

Реалистичные оценки

Российские эксперты прокомментировали статью National Interest и оценили шансы США при условном конфликте с Россией.

Как считает ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, военные обязаны делать такого рода оценки на случай вероятного конфликта.

По его мнению, этот анализ абсолютно реалистичен, потому что система "Бастион" может уничтожить не только авианесущие корабли, но и суда с меньшим водоизмещением.

"То, что они способны воспрепятствовать действиям флотов США и их союзников в восточной части Балтийского моря, - это факт, не вызывающий сомнений", - сказал Владимир Батюк в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский отметил, что США вряд ли задействуют свои авианосцы в случае военной агрессии против России в Калининградской области.

По его словам, развернутая в анклаве российская группировка гарантирует их уничтожение.

Мураховский напомнил, что в Калининградскую область поставили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", системы ПВО С-400 и комплексы войсковой ПВО "Бук-М3".

"Таким образом, под Калининградом выстраивается эшелонированная противовоздушная оборона", - отметил он

Эксперт подчеркнул, что реальная угроза безопасности России исходит со стороны стран Балтии и Польши, где США развернули свои танки и самолеты.