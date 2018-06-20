В подразделения ЗВО поступило более 6,5 тыс. современных противогазов ПМК-4



Противогаз масочный коробочный ПМК-4.

Источник: http://www.russianarms.ru/ Противогаз масочный коробочный ПМК-4.Источник: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 20 июня. В подразделения Западного военного округа для оснащения военнослужащих средствами РХБ защиты поступило более 6,5 тыс. современных противогазов ПМК-4. Эта модель противогаза интегрирована в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2".

В новом противогазе проработаны вопросы его сочетаемости с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера.

В комплекте ПМК-4 есть защитные экраны лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, приспособления для крепления средств коррекции зрения, и приспособление для приема воды и жидкой пищи.

Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза, сообщает пресс-служба Западного военного округа.