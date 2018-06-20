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В подразделения ЗВО поступило более 6,5 тыс. современных противогазов ПМК-4

21.06.2018 ЦАМТО 434 0
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ПМК-4
Противогаз масочный коробочный ПМК-4.
Источник: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 20 июня. В подразделения Западного военного округа для оснащения военнослужащих средствами РХБ защиты поступило более 6,5 тыс. современных противогазов ПМК-4. Эта модель противогаза интегрирована в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2".

В новом противогазе проработаны вопросы его сочетаемости с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера.

В комплекте ПМК-4 есть защитные экраны лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, приспособления для крепления средств коррекции зрения, и приспособление для приема воды и жидкой пищи.

Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
20.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПМК-4
Ратник БЭВ
Компании
Минoбороны РФ

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