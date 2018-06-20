Российский ОПК за пять лет вчетверо нарастил производство новейшего оружия
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ЦАМТО, 20 июня. Доля перспективных вооружений в продукции российского ОПК за пять лет выросла в четыре раза. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на первом выездном заседании коллегии Минобороны, которое проходит в Крыму.
По его словам, этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий.
"В условиях санкционного давления и жесткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза", – констатировал министр.
По его словам, победа "куется не только на поле боя, но и в научных лабораториях". "Формирование инновационной инфраструктуры позволит обеспечить развитие и внедрение отечественных аппаратно-программных платформ", – отметил С.Шойгу.
В этом контексте он отметил строительство в Анапе военного технополиса "Эра", который должен открыться в сентябре, передает "РИА Новости".
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20.06.2018
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