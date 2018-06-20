Республика Корея намерена закупить вторую партию противолодочных вертолетов
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Вертолет AW159 Wildcat ВВС Южной Кореи выполняет полет с борта фрегата Gwangju.
Источник: militaryparitet.com
ЦАМТО, 20 июня. Министерство обороны Республики Корея приступило к реализации второго этапа программы приобретения новых противолодочных вертолетов для ВМС страны.
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA), недавно ряду компаний были разосланы приглашения к участию в программе поставки ВМС страны новых противолодочных вертолетов. Предложения от потенциальных участников торгов должны поступить до 28 сентября.
Весной этого года план приобретения вертолетов был одобрен исполнительным комитетом DAPA под председательством министра обороны Сун Юнг-му. В качестве возможных кандидатов на поставку вертолетов названы Leonardo Helicopters с AW-159, NH Industries с NH-90 и Sikorsky с MH-60R. Предпочтительный претендент на поставку будет выбран по результатам комплексной оценки тактико-технических характеристик вертолетов и их стоимости.
Данная закупка является вторым этапом программы принятия на вооружение ВМС Республики Корея 20 новых противолодочных вертолетов. В декабре 2016 года группа Leonardo завершила поставку ВМС Республики Корея 8 противолодочных вертолетов AW-159 "Уайлдкэт" по контракту 2014 года. DAPA приобрело 8 единиц AW-159, а также сопутствующее оборудование. Общая стоимость закупки оценивается в 400 млрд. вон (350 млн. долл.). Leonardo Helicopters также обеспечивает обслуживание машин и обучение экипажей. AW-159 "Уайлдкэт" могут быть размещены на боевых кораблях и предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также ведения разведки.
По данным источников Yonhap, ВМС Республики Корея рассчитывают получить 12 дополнительных вертолетов к 2020 году с целью противодействия угрозе подводных лодок КНДР. Стоимость закупки оценивается в 780 млн. долл.
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20.06.2018
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