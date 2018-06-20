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Минобороны передало Ростову более тысячи квартир для решения проблем дольщиков

21.06.2018 ТАСС 258 0
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Квартира в новостройке. Архивное фото
Квартира в новостройке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Переданные дома оказались незаселенными из-за передислокации подразделений Минобороны в другие регионы страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность Ростова-на-Дону более тысячи квартир для решения проблем обманутых дольщиков, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Ранее глава администрации Виталий Кушнарев сообщал, что проблему обманутых дольщиков в Ростове-на-Дону планируют полностью решить к 2020 году, сейчас в реестре их около 1300. По его словам, проблема решается двумя способами: с Минобороны - путем ремонта и передачи в собственность квартир, а также с инвестором - передачей 5% застроенного жилья на решение проблем дольщиков.

"Виталием Кушнаревым и директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Михаилом Сапуновым подписаны акты приема-передачи в муниципальную собственность 1156 квартир в шести домах, расположенных в жилом районе "Суворовский" Октябрьского района города... Заселение нового жилого фонда даст дополнительный импульс развитию микрорайона и позволит реализовать жилищные права нуждающихся категорий граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас специальная комиссия администрации города проводит обследование квартир. Переданные городу дома ранее не были заселены из-за передислокации подразделений Минобороны в другие регионы страны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал, что в 2017 году в регионе жильем обеспечили более 500 обманутых дольщиков. Также власти региона утвердили план по решению проблем на 2018 год. По словам Голубева, проблема по-прежнему остается крайне острой - на 1 января текущего года в области признаны проблемными 67 многоквартирных домов, в реестр пострадавших участников долевого строительства были включены 1653 человека.

Ростовская область является одним из регионов в РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства.
20.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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