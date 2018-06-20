Минобороны передало Ростову более тысячи квартир для решения проблем дольщиков
|
|
Квартира в новостройке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
Переданные дома оказались незаселенными из-за передислокации подразделений Минобороны в другие регионы страны
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность Ростова-на-Дону более тысячи квартир для решения проблем обманутых дольщиков, сообщила в среду пресс-служба администрации города.
Ранее глава администрации Виталий Кушнарев сообщал, что проблему обманутых дольщиков в Ростове-на-Дону планируют полностью решить к 2020 году, сейчас в реестре их около 1300. По его словам, проблема решается двумя способами: с Минобороны - путем ремонта и передачи в собственность квартир, а также с инвестором - передачей 5% застроенного жилья на решение проблем дольщиков.
"Виталием Кушнаревым и директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Михаилом Сапуновым подписаны акты приема-передачи в муниципальную собственность 1156 квартир в шести домах, расположенных в жилом районе "Суворовский" Октябрьского района города... Заселение нового жилого фонда даст дополнительный импульс развитию микрорайона и позволит реализовать жилищные права нуждающихся категорий граждан", - говорится в сообщении.
Сейчас специальная комиссия администрации города проводит обследование квартир. Переданные городу дома ранее не были заселены из-за передислокации подразделений Минобороны в другие регионы страны.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал, что в 2017 году в регионе жильем обеспечили более 500 обманутых дольщиков. Также власти региона утвердили план по решению проблем на 2018 год. По словам Голубева, проблема по-прежнему остается крайне острой - на 1 января текущего года в области признаны проблемными 67 многоквартирных домов, в реестр пострадавших участников долевого строительства были включены 1653 человека.
Ростовская область является одним из регионов в РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства.
|
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2018 ВМФ РФ рассчитывает начать строительство нового десантного корабля в 2021 году
21.06.2018 Технополис "Эра" будет открыт в сентябре
21.06.2018 Шойгу впервые проведет заседание коллегии Минобороны в Крыму
20.06.2018 Технополис "Эра", где будет создаваться новое оружие, откроется в сентябре - Минобороны РФ
20.06.2018 Второй патрульный ледокол "Николай Зубов" будет заложен в 2020 году
20.06.2018 "Евросатори" в пользу Америки
19.06.2018 Подразделения охраны и разведки РВСН будут учиться на тренажерах БПДМ "Тайфун-М"
14.06.2018 Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"