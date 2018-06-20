Шойгу представил заместителя министра обороны Алексея Криворучко



Алексей Криворучко. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин Алексей Криворучко. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил нового члена коллегии военного ведомства Алексея Криворучко.

Президент России Владимир Путин 13 июня назначил замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прежде чем перейдём к рассмотрению вопросов повестки дня, представляю нового члена коллегии. В соответствии с указом президента Российской Федерации, заместителем министра обороны назначен Криворучко Алексей Юрьевич", - сказал Шойгу на выездном заседании коллегии в Севастополе в среду.

По его словам, Криворучко "будет отвечать за организацию военно-технического обеспечения войск и реализацию государственной программы вооружения в интересах министерства обороны".