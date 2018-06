Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО

Kangaba 220

Викторович сообщ. №7 Цитата, Рядом с этой машиной - людской и капитальный ресурс микрософта - почти ничто. Я понимаю что нужно закрывать глаза на некоторые преувеличения, но здесь слишком большое.



Майкрософт за 2017 год ($ billions = миллиарды $, revenue, income - доходы):

Цитата, q We delivered $90.0 billion in revenue and $22.3 billion in operating income this past fiscal year. Adjusting for Windows 10 revenue deferrals and restructuring expenses, revenue was $96.7 billion with $29.3 billion in operating income.



We continued to invest in innovation and expand our market opportunities, while maintaining our commitment to shareholder return, which included total cash return of $22.3 billion this year.

