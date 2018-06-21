Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО

Викторович 3040

№5 21.06.2018 12:25 Kangaba сообщ. №3 Цитата, Вести свою собственную ОС не может никто, даже Китай.

При существующих стандартах на интерфейсы с периферийным железом это и нереально.

Учитывая, что полупроводниковая технология на сегодня практически стагнировала, совершенно осмысленным шагом является переход к более жесткой стандартизации программных и аппаратных интерфейсов типовой периферии, что позволит создать простую ОС со "встроенными навечно" или вообще отсутствующими аппаратными драйверами. Соответственно это позволит минимизировать и оптимизировать так же и АПИ системных библиотек и сократить конвеерное время, а так же реализовать полноценный реалтайм для избранных процессов, хотя бы на уровне выделения нескольких ядер и нескольких аппаратных интерфейсов полностью в распоряжение этих процессов.



А это уже и другой уровень качества самой ОС, и гораздо меньшая стоимость ее разработки и тем более меньшая стоимость ее сопровождения. Т.е. тупое введение такого стандарта дает возможность создать нормальную ОС без костылей в разумный срок и за разумные деньги.



Так же это позволит концентрироваться прикладным разработчикам не на постижении "особенностей и нюансов" кучи библиотечного, платформо-зависимого и системного бреда, а на качестве и оптимизации кода, с чего собственно всё программирование когда-то и начиналось. По этой же причине многий софт на весьма устаревших платформах до сих пор остается более эффективным и производительным по сравнению с нынешними порождения кривоголовых и криворуких убожеств, размышляющих витиевато о глупостях самого разного рода.и утверждающих невозможным то, что нормальный программист просто берет и пишет. При существующих стандартах на интерфейсы с периферийным железом это и нереально.Учитывая, что полупроводниковая технология на сегодня практически стагнировала, совершенно осмысленным шагом является переход к более жесткой стандартизации программных и аппаратных интерфейсов типовой периферии, что позволит создать простую ОС со "встроенными навечно" или вообще отсутствующими аппаратными драйверами. Соответственно это позволит минимизировать и оптимизировать так же и АПИ системных библиотек и сократить конвеерное время, а так же реализовать полноценный реалтайм для избранных процессов, хотя бы на уровне выделения нескольких ядер и нескольких аппаратных интерфейсов полностью в распоряжение этих процессов.А это уже и другой уровень качества самой ОС, и гораздо меньшая стоимость ее разработки и тем более меньшая стоимость ее сопровождения. Т.е. тупое введение такого стандарта дает возможность создать нормальную ОС без костылей в разумный срок и за разумные деньги.Так же это позволит концентрироваться прикладным разработчикам не на постижении "особенностей и нюансов" кучи библиотечного, платформо-зависимого и системного бреда, а на качестве и оптимизации кода, с чего собственно всё программирование когда-то и начиналось. По этой же причине многий софт на весьма устаревших платформах до сих пор остается более эффективным и производительным по сравнению с нынешними порождения кривоголовых и криворуких убожеств, размышляющих витиевато о глупостях самого разного рода.и утверждающих невозможным то, что нормальный программист просто берет и пишет.