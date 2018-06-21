Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
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Военнослужащий ВС РФ с системой управления БЛА.
Источник: ТАСС/Юрий Смитюк
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Проект плана перехода вооружения и военной техники на отечественное программное обеспечение (ПО) разработан для дальнейшего стабильного развития оборонной отрасли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в Вооруженных силах", - сказал Шойгу в среду, выступая на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе.
Также намечены мероприятия по созданию системы непрерывного совершенствования программного продукта. "Это ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость", - сказал министр обороны.
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20.06.2018
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Виктор Алексеевич
2048
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№1
21.06.2018 11:08
Твою ж дивизию!
Наше ВООРУЖЕНИЕ и военная техника с 90-х до сих пор пользует импортное ПО ?!
И теперь только ещё подготовлен и даже не сам план, а токмо проект плана перехода ?!!
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Викторович
3040
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№2
21.06.2018 11:21
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Наше ВООРУЖЕНИЕ и военная техника с 90-х до сих пор пользует импортное ПО ?!
И будет использовать дальше. В основу ляжет опен-сорсная сборка одного из клонов голимого линукса, которую будем тщательно и непрерывно допиливать.
И так будет до тех пор, пока будем использовать западные стандарты на железо и китайское само железо произведенное для интеграции в системы, основанные на западном стандарте.
И вместо раздельных дуплексных интерфейсов у нас так же будет позорная шина USB и еще много таких же кривых костылей родом из микрософта, интела и прочая.
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Kangaba
220
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№3
21.06.2018 12:17
Цитата, Викторович сообщ. №2Кроме Линукса - лучших альтернатив нет и не будет. Всякие собственные разработки это дорого, мало, мало кто в нем разбирается и никогда не покорит рынок, а значит всегда будет дорогим. Вести свою собственную ОС не может никто, даже Китай. Конечно в микронтроллерах и т.п. ситуациях можно ставить свою ОС исключительно потому что она на порядок проще чем то что требуется для десктопа и вообще почти всего что имеет экран.
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Виктор Алексеевич
2048
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№4
21.06.2018 12:24
Цитата, q
В основу ляжет опен-сорсная сборка одного из клонов голимого линукса,Два года работал под "Орел 1.11" (АстраЛинукс), неделю назад обновил до "2.11". АстраЛинукс нравится, устойчивее и резвее, чем Виндус-10. А конфиденциальность вообще не сравнима: под Виндус мне пришлось ставить тот же ОпенОффис, поскольку виндовский офис оказался весь облачный: вся работа идёт только через интернет. Поэтому для немедленного перехода Минобороны с Виндуса-7 иного варианта как Линукс просто нет. Или есть?
А про дуплексные интерфейсы... В соответствующем НИИ Минобороны нужны профессионалы, которые бы увидели стратегическую выгоду и взяли ответственность на себя по внедрению. Только какой же профессионал пойдёт на те позорные оклады, которые предлагаются?!
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Викторович
3040
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№5
21.06.2018 12:25
Цитата, Kangaba сообщ. №3
Вести свою собственную ОС не может никто, даже Китай.
При существующих стандартах на интерфейсы с периферийным железом это и нереально.
Учитывая, что полупроводниковая технология на сегодня практически стагнировала, совершенно осмысленным шагом является переход к более жесткой стандартизации программных и аппаратных интерфейсов типовой периферии, что позволит создать простую ОС со "встроенными навечно" или вообще отсутствующими аппаратными драйверами. Соответственно это позволит минимизировать и оптимизировать так же и АПИ системных библиотек и сократить конвеерное время, а так же реализовать полноценный реалтайм для избранных процессов, хотя бы на уровне выделения нескольких ядер и нескольких аппаратных интерфейсов полностью в распоряжение этих процессов.
А это уже и другой уровень качества самой ОС, и гораздо меньшая стоимость ее разработки и тем более меньшая стоимость ее сопровождения. Т.е. тупое введение такого стандарта дает возможность создать нормальную ОС без костылей в разумный срок и за разумные деньги.
Так же это позволит концентрироваться прикладным разработчикам не на постижении "особенностей и нюансов" кучи библиотечного, платформо-зависимого и системного бреда, а на качестве и оптимизации кода, с чего собственно всё программирование когда-то и начиналось. По этой же причине многий софт на весьма устаревших платформах до сих пор остается более эффективным и производительным по сравнению с нынешними порождения кривоголовых и криворуких убожеств, размышляющих витиевато о глупостях самого разного рода.и утверждающих невозможным то, что нормальный программист просто берет и пишет.
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Kangaba
220
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№6
21.06.2018 13:55
Цитата, Викторович сообщ. №5То что улучшать, заменять и упрощать ПО нужно - это всегда было и будет фактом.
Но из-за этого писать свою ОС оно того не стоит. Может это будет резонно если в будущем Россия будет законодателем железа для компьютеров, сейчас же это хаос из разных стандартов разных версий где главную роль играют Китай и США.
Писать ПО всегда было и будет очень сложно, но это не так трудно если в рамках имеющихся реалий делать правильный выбор и некоторые вещи переписывать или патчить.
Real-time и другие страшные слова это всего лишь жаргон для старых требований к ПО.
Главная же проблема ПО в менеджменте - в том что яйцелоговые логисты и "эксперты" на верху пирамиды решат и предпишут всем ниже их выполнять - это главная проблема всего и вся всегда.
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Викторович
3040
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№7
21.06.2018 13:58
Но из-за этого писать свою ОС оно того не стоит.
Вы себе не представляете какие ресурсы тонут в МО и оборонзаказах, как сверху, так и ниже, до самого последнего субподряда. Причем непосредственным исполнителям дотекают крохи. Рядом с этой машиной - людской и капитальный ресурс микрософта - почти ничто.
Real-time и другие страшные слова это всего лишь жаргон для старых требований к ПО.
Зависит от задачи.
Главная же проблема ПО в менеджменте - в том что яйцелоговые логисты и "эксперты" на верху пирамиды решат и предпишут всем ниже их выполнять - это главная проблема всего и вся всегда.
Согласен полностью.
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Kangaba
220
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№8
21.06.2018 14:33
Цитата, Викторович сообщ. №7
Рядом с этой машиной - людской и капитальный ресурс микрософта - почти ничто.Я понимаю что нужно закрывать глаза на некоторые преувеличения, но здесь слишком большое.
Майкрософт за 2017 год ($ billions = миллиарды $, revenue, income - доходы):
Цитата, q
We delivered $90.0 billion in revenue and $22.3 billion in operating income this past fiscal year. Adjusting for Windows 10 revenue deferrals and restructuring expenses, revenue was $96.7 billion with $29.3 billion in operating income.
Но я не сомневаюсь в пустой растрате денег МО.
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