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Шойгу: активизация НАТО на юго-западе границ России требует ответных мер

21.06.2018 РИА Новости 396 0
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34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО. Архивное фото
34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Активизация НАТО на Юго-западном стратегическом направлении вынуждает Россию предпринимать симметричные меры для нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года на Юго-Западном стратегическом направлении страны альянса провели 13 крупномасштабных учений, в которых приняло участие свыше 40 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц военной техники. Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз", - заявил Шойгу на первом выездном заседании в Крыму.

В качестве ответных мер приходится "сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа", констатировал министр.

В целом, по его словам, ЮВО находится на высоком уровне боеготовности, что подтвердила апрельская комплексная проверка военного округа, включавшая более 1,5 тысяч контрольных занятий.

"Около 70% соединений и воинских частей получили оценку "хорошо"", - сообщил глава Минобороны.
20.06.2018
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