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Россия не наращивает войска на линии соприкосновения с НАТО, заявил Шойгу

21.06.2018 РИА Новости 400 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: https://tehnowar.ru/

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Возможности российской армии на линии соприкосновения со странами-членами Североатлантического альянса наращиваются исключительно на национальной территории, за счет нового оружия и интенсивности боевой подготовки войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Хочу отметить, что по линии соприкосновения государств-членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск", - заявил Шойгу.

По его словам, все мероприятия развития Вооруженных сил РФ "проводятся на национальной территории путем совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности".

"Боевые возможности российской армии повышаются за счет увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения на новые образцы вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.
20.06.2018
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