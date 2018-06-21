Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"

21.06.2018 ЦАМТО 533 1
0
Понравилась новость?
 0
Эсминец USS "Thomas Hudner" (DDG-116)
Эсминец USS "Thomas Hudner" (DDG-116).
Источник: http://www.korabli.eu

ЦАМТО, 20 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 15 июня на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) церемонии приемки эсминца УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

"Томас Хаднер" стал 66-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк", 36-м эсминцем данного класса, построенным General Dynamics Bath Iron Works, и четвертым кораблем версии Флай-2A (Flight IIA), поставленным ВМС США после возобновления программы строительства эсминцев класса "Арли Берк".

Строительство DDG-116 началось 15 февраля 2013 года, церемония аутентификации киля состоялась 16 ноября 2015 года, церемония крещения прошла 1 апреля 2017 года, спуск на воду – 23 апреля 2017 года. Планируется, что корабль войдет в боевой состав американского флота 1 декабря 2018 года в Бостоне. Портом приписки эсминца станет Мейпорт (шт.Флорида).

Корабль оснащен системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающих поражение всех типов воздушных угроз, в том числе баллистических ракет.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

Как сообщал ЦАМТО, программа строительства серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries), а 34 – General Dynamics Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости постройки эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works кораблей стал вошедший 29 июля 2017 года в боевой состав ВМС США эскадренный миноносец "Рафаэль Перальта" (DDG-115).

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-118) "Дэниел Инуе", (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Басилон" и (DDG-124) "Харви К.Барнум младший".
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
HII
Northrop Grumman

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8498
№1
21.06.2018 13:36
Цитата
"Томас Хаднер" стал 66-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк"
Нормально так наклепали не самых мелких корабликов.

Цитата
20 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 15 июня на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) церемонии приемки эсминца УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".
Цитата
Строительство DDG-116 началось 15 февраля 2013 года, церемония аутентификации киля состоялась 16 ноября 2015 года, церемония крещения прошла 1 апреля 2017 года, спуск на воду – 23 апреля 2017 года. Планируется, что корабль войдет в боевой состав американского флота 1 декабря 2018 года в Бостоне.
И темп строительства приличный - 5 лет и эсминец готов.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 16:14
  • 25
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 21.06 16:00
  • 5
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 21.06 15:40
  • 123
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 21.06 15:21
  • 2
Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
  • 21.06 15:07
  • 1
Топ-6 самых богатых женщин в России 2018
  • 21.06 15:01
  • 1541
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.06 14:33
  • 8
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 21.06 14:31
  • 1
Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?
  • 21.06 14:26
  • 1
F-35 готовится воевать с российским истребителем-невидимкой и с китайским J-20
  • 21.06 14:23
  • 2
Морские пехотинцы США начинают поставку новых биноклей ночного видения в спецподразделения
  • 21.06 14:19
  • 1
В США оценили способность России защитить Калининградскую область
  • 21.06 13:41
  • 159
С опозданием на 10 лет
  • 21.06 13:37
  • 56
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 21.06 13:36
  • 1
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
  • 21.06 13:30
  • 48
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
другие обсуждаемые темы