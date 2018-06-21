ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
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Эсминец USS "Thomas Hudner" (DDG-116).
Источник: http://www.korabli.eu
ЦАМТО, 20 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 15 июня на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) церемонии приемки эсминца УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".
"Томас Хаднер" стал 66-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк", 36-м эсминцем данного класса, построенным General Dynamics Bath Iron Works, и четвертым кораблем версии Флай-2A (Flight IIA), поставленным ВМС США после возобновления программы строительства эсминцев класса "Арли Берк".
Строительство DDG-116 началось 15 февраля 2013 года, церемония аутентификации киля состоялась 16 ноября 2015 года, церемония крещения прошла 1 апреля 2017 года, спуск на воду – 23 апреля 2017 года. Планируется, что корабль войдет в боевой состав американского флота 1 декабря 2018 года в Бостоне. Портом приписки эсминца станет Мейпорт (шт.Флорида).
Корабль оснащен системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающих поражение всех типов воздушных угроз, в том числе баллистических ракет.
Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.
Как сообщал ЦАМТО, программа строительства серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries), а 34 – General Dynamics Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости постройки эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".
Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works кораблей стал вошедший 29 июля 2017 года в боевой состав ВМС США эскадренный миноносец "Рафаэль Перальта" (DDG-115).
В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-118) "Дэниел Инуе", (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Басилон" и (DDG-124) "Харви К.Барнум младший".
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20.06.2018
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Враг
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№1
21.06.2018 13:36
Цитата
"Томас Хаднер" стал 66-ым эскадренным миноносцем класса "Арли Берк"Нормально так наклепали не самых мелких корабликов.
Цитата
20 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 15 июня на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) церемонии приемки эсминца УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".
Цитата
Строительство DDG-116 началось 15 февраля 2013 года, церемония аутентификации киля состоялась 16 ноября 2015 года, церемония крещения прошла 1 апреля 2017 года, спуск на воду – 23 апреля 2017 года. Планируется, что корабль войдет в боевой состав американского флота 1 декабря 2018 года в Бостоне.И темп строительства приличный - 5 лет и эсминец готов.
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