Межведомственная рабочая группа во главе с Юрием Борисовым посетила Балтийский завод



Начало буксировки из Санкт-Петербурга в Мурманск построенного на АО «Балтийский завод» плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» проекта 20870. 28.04.2018.

Источник: www.facebook.com/korabel.ru Начало буксировки из Санкт-Петербурга в Мурманск построенного на АО «Балтийский завод» плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» проекта 20870. 28.04.2018.Источник: www.facebook.com/korabel.ru

ЦАМТО, 20 июня. АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) с рабочим визитом 19 июня посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

Он ознакомился с производственными мощностями завода, посетил строящийся головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", а также провел совещание по вопросам строительства атомного ледокола "Лидер" и нового боевого корабля.

В мероприятиях приняли участие глава ОСК Алексей Рахманов, руководители отраслевых подразделений правительства Российской федерации, представители администрации Санкт-Петербурга, Военно-морского флота, руководители промышленных предприятий и конструкторских бюро.

На совещании было отмечено, что исходя из оценок роста объема грузоперевозок в Арктическом регионе, их структуры и направления, необходимо создать атомный ледокол "Лидер" проекта 10510 с вводом его в эксплуатацию в 2027 году. Возможно и строительство двух серийных ледоколов этого проекта. Кроме того, в интересах обеспечения военной безопасности с морских направлений, принято решение о развертывании работ и начале строительства нового боевого корабля.

Для решения этих задач создана межведомственная рабочая группа по выбору места строительства головного атомного ледокола "Лидер" и нового боевого корабля океанского класса.

В группу вошли руководители ведущих судостроительных предприятий и бюро-проектантов, главные конструкторы по направлениям деятельности и ведущие специалисты страны по корабельной атомной энергетике, представители главного командования ВМФ и Минобороны России.

Задачей работы межведомственной рабочей группы является объективная оценка производственных возможностей потенциальных исполнителей этих государственных заказов, одним из которых является Балтийский завод. Как отметил президент ОСК Алексей Рахманов, несомненным преимуществом Балтийского завода является его близкое расположение к конструкторским бюро и к основным производителям комплектующего оборудования. Он отметил, что решение о площадке строительства ледокола "Лидер" будет принято в июле.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".