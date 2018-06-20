В Амурское объединение ВВО поступила партия уникальных малогабаритных станций спутниковой связи "Белозер"



Военнослужащие Восточного военного округа.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Военнослужащие Восточного военного округа.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ЦАМТО, 20 июня. В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, поступила партия уникальных малогабаритных станций спутниковой связи Р-438 "Белозер".

Станции выполнены в виде чемоданов весом 16 кг. Время подготовки станции не превышает одной минуты. Возможности станции позволяют работать в режимах голосовых переговоров, цифровых и текстовых сообщений, в том числе в закрытом режиме, с любой точки Дальневосточного региона и Арктической зоны.

В комплекте станции предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии, что делает станцию автономной и более функциональной, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.