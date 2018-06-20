В Амурское объединение ВВО поступила партия уникальных малогабаритных станций спутниковой связи "Белозер"
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Военнослужащие Восточного военного округа.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ЦАМТО, 20 июня. В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, поступила партия уникальных малогабаритных станций спутниковой связи Р-438 "Белозер".
Станции выполнены в виде чемоданов весом 16 кг. Время подготовки станции не превышает одной минуты. Возможности станции позволяют работать в режимах голосовых переговоров, цифровых и текстовых сообщений, в том числе в закрытом режиме, с любой точки Дальневосточного региона и Арктической зоны.
В комплекте станции предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии, что делает станцию автономной и более функциональной, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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20.06.2018
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