Штурмовые подразделения российских инженерных войск получат новую боевую экипировку
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Общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш для штурмовых подразделений инженерных войск разработки ЗАО «ФОРТ Технология» в экспозиции Форума "Армия-2015".
Источник: otvaga2004.mybb.ru
ЦАМТО, 20 июня. Все штурмовые подразделения российских инженерных войск получат в 2018 году новую боевую экипировку и бронещит, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.
"В течение года все штурмовые подразделения инженерных войск снабдят новейшими комплектами разминирования ОВР-3Ш. В состав комплекта входят восемь костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой". Масса одного костюма составляет 25 кг", – говорится в сообщении.
Кроме того, ОВР-3Ш включает в себя штурмовой нож, нож сапера, бронещит, набор средств для обеспечения доступа внутрь зданий. Он предназначен для штурмовых подразделений, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений в городской местности.
Первое подразделение – батальон штурма и разграждения – сформирован в инженерно-саперной бригаде центрального подчинения в 2014 году. В течение 2017 года в инженерных бригадах военных округов созданы штурмовые роты, а в инженерно-саперных полках армий – штурмовые взводы. Всего в Вооруженных силах созданы десять инженерных подразделений штурма и разграждения.
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20.06.2018
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