В России создан новый высокоточный авиационный боеприпас



Бомбардировщик Су-34.

Источник: Минобороны РФ Бомбардировщик Су-34.Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 20 июня. В России создан высокоточный авиационный боеприпас, который можно применять как крылатую ракету или обычную авиабомбу. Об этом говорится в докладе Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", имеющегося в распоряжении "РИА Новости".

Согласно докладу, бомба под названием 9-А-7759 находится на этапе летно-конструкторских испытаний. Тестирование проводилось в разных климатических условиях, например – при воздействии осадков, пыли и песка. В качестве самолета-носителя на испытаниях задействовали фронтовой бомбардировщик Су-34. В ходе тестов провели восемь пусков в качестве ракеты и три сброса с самолета в качестве авиабомбы.

Наведение снаряда на цель осуществляется с помощью сигналов российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, передает "РИА Новости".