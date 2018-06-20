В России создан новый высокоточный авиационный боеприпас
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Бомбардировщик Су-34.
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 20 июня. В России создан высокоточный авиационный боеприпас, который можно применять как крылатую ракету или обычную авиабомбу. Об этом говорится в докладе Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", имеющегося в распоряжении "РИА Новости".
Согласно докладу, бомба под названием 9-А-7759 находится на этапе летно-конструкторских испытаний. Тестирование проводилось в разных климатических условиях, например – при воздействии осадков, пыли и песка. В качестве самолета-носителя на испытаниях задействовали фронтовой бомбардировщик Су-34. В ходе тестов провели восемь пусков в качестве ракеты и три сброса с самолета в качестве авиабомбы.
Наведение снаряда на цель осуществляется с помощью сигналов российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, передает "РИА Новости".
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20.06.2018
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