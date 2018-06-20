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Технополис "Эра" будет открыт в сентябре

21.06.2018 ЦАМТО 533 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 20 июня. Военный инновационный технополис (ВИТ) "Эра" в Анапе будет открыт в сентябре 2018 года, а на полную рабочую мощность выйдет в 2020 году. ВИТ "Эра" расположен на черноморском побережье на площади 17 га.

Инфраструктура технополиса сочетает функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона. Это позволяет в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов (опытных образцов) и в кратчайшие сроки (до трех лет) создавать принципиально новые образцы.

Основной упор в научной деятельности будет сделан на разработку оборонных технологий. Но при этом планируется работа по выявлению потенциально интересных для Министерства обороны эмерджентных коммерческих технологий и оценка потенциала их применения в интересах Вооруженных Сил, а также идентификация технологий, которые либо пока создаются, либо требуют существенной адаптации для военных нужд.

Важное направление деятельности "Эры" – исследование возможностей технологий искусственного интеллекта для их применения в военной сфере.

В целом исследования здесь будут идти по восьми основным направлениям: IT-системы и автоматизированные системы управления; информационная безопасность; робототехника; технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения; техническое зрение, распознавание образов; информатика и вычислительная техника; биоинженерные и биосинтетические технологии; нанотехнологии и наноматериалы.

Технополис уже комплектуется кадрами.

Приоритет отдается специалистам, которые обладают способностью видеть перспективы, умеют ставить перед собой нестандартные исследовательские задачи и успешно их решать в составе творческих коллективов. Также в составе "Эры" с июля приступят к работе четыре научных роты общей численностью в 198 специалистов.

Для сотрудников "Эры" созданы прекрасные бытовые условия – просторные квартиры, а также несколько образовательных центров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.06.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
AI
ИТ
Наноиндустрия
Научная рота
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