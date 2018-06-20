Шойгу: у врага, напавшего на Крым, не будет ни единого шанса
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Митинг в Крыму.
Источник: svpressa.ru
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск в Крыму не даст "ни единого шанса" врагу, осмелившемуся напасть на эту "исконно русскую территорию", заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на выездной военной коллегии, которая впервые проходит в Севастополе.
"На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Её современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - сказал министр.
По его словам, для России этот регион "всегда имел огромное значение". "На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью", - отметил Шойгу министр.
Сегодня Крым, по его словам, "продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны".
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20.06.2018
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