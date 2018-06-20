Внедрение сирийского опыта представят руководству органов боевой подготовки ВС РФ



Авиабаза Хмеймим в Сирии.

Источник: РИА Новости / Дмитрий Виноградов Авиабаза Хмеймим в Сирии.Источник: РИА Новости / Дмитрий Виноградов

ЦАМТО, 20 июня. Внедрение опыта участия ВС России в военных конфликтах, например, в Сирии, представят руководству органов боевой подготовки Вооруженных сил РФ на сборах в 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область).

"У нас есть опыт Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане. Сирия – это свежий пример. Самое главное, кроме того, что прошли испытания очень многие офицеры, еще испытана техника, ее возможности. И, кроме того, применялись новые образцы техники и вооружения", – отметил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

На опыте в вооруженных конфликтов, в том числе приобретенном в Сирии, была разработана система подготовки снайперов, которая будет представлена во время двухдневной практики на полигоне. Сирийский опыт повлиял и на новые операции по борьбе с беспилотниками.

В ходе сборов офицерам будут показаны новые российские беспилотные летательные аппараты и беспилотники, которые использовали террористы в Сирии и которые были сбиты.

Сирийский опыт показал важность стрельб на большие дальности с закрытых огневых позиций танковых подразделений. Не менее важной темой, основанной на сирийском опыте, стало отражение нападений "шахид-мобилей" и смертников, а также состав оборудования сторожевых застав и блокпостов.

Сборы с руководящим составом органов боевой подготовки ВС РФ начались 19 июня на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле.

Сборы проводятся четыре дня, в течение которых будет отработана как теоретическая часть, в том числе и по боевой стрельбе с учетом опыта, приобретенного в Сирии, так и практическая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.