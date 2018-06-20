Внедрение сирийского опыта представят руководству органов боевой подготовки ВС РФ
|
|
Авиабаза Хмеймим в Сирии.
Источник: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ЦАМТО, 20 июня. Внедрение опыта участия ВС России в военных конфликтах, например, в Сирии, представят руководству органов боевой подготовки Вооруженных сил РФ на сборах в 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область).
"У нас есть опыт Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане. Сирия – это свежий пример. Самое главное, кроме того, что прошли испытания очень многие офицеры, еще испытана техника, ее возможности. И, кроме того, применялись новые образцы техники и вооружения", – отметил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
На опыте в вооруженных конфликтов, в том числе приобретенном в Сирии, была разработана система подготовки снайперов, которая будет представлена во время двухдневной практики на полигоне. Сирийский опыт повлиял и на новые операции по борьбе с беспилотниками.
В ходе сборов офицерам будут показаны новые российские беспилотные летательные аппараты и беспилотники, которые использовали террористы в Сирии и которые были сбиты.
Сирийский опыт показал важность стрельб на большие дальности с закрытых огневых позиций танковых подразделений. Не менее важной темой, основанной на сирийском опыте, стало отражение нападений "шахид-мобилей" и смертников, а также состав оборудования сторожевых застав и блокпостов.
Сборы с руководящим составом органов боевой подготовки ВС РФ начались 19 июня на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле.
Сборы проводятся четыре дня, в течение которых будет отработана как теоретическая часть, в том числе и по боевой стрельбе с учетом опыта, приобретенного в Сирии, так и практическая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2018 Снова Афганистан?
07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
26.04.2018 Войска ЦВО в рамках учений отрабатывают борьбу с "джихад-мобилями" и БПЛА
25.04.2018 Сирийская академия
10.04.2018 В Таджикистане российские военные провели учения по ликвидации боевиков
18.09.2017 "Терминатор" призывного возраста
26.06.2017 Российские мотострелки на учениях в Таджикистане уничтожили "боевиков" с "джихад-мобилями"
17.01.2017 В Таджикистане российские артиллеристы провели антитеррористические учения