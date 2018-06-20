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Посетители форума "Армия-2018" смогут в свободном доступе осмотреть новейшую боевую технику

21.06.2018 ЦАМТО 383 0
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Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016"
Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов

ЦАМТО, 20 июня. На площадке Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в ходе форума "Армия-2018" будет представлена новейшая бронетанковая, автомобильная, артиллерийская и другая боевая техника, которую посетители смогут увидеть в открытом доступе.

Так, гостям будут представлены бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты (БМП) "Курганец", бронеавтомобили "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр" с противотанковой системой "Корнет", танк нового поколения Т-14 "Армата", САУ "Коалиция-СВ".

Кроме того, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.

Все перспективные образцы боевой техники будут экспонированы на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Бумеранг
Корнет
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун

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