Посетители форума "Армия-2018" смогут в свободном доступе осмотреть новейшую боевую технику
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Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов
ЦАМТО, 20 июня. На площадке Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в ходе форума "Армия-2018" будет представлена новейшая бронетанковая, автомобильная, артиллерийская и другая боевая техника, которую посетители смогут увидеть в открытом доступе.
Так, гостям будут представлены бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты (БМП) "Курганец", бронеавтомобили "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр" с противотанковой системой "Корнет", танк нового поколения Т-14 "Армата", САУ "Коалиция-СВ".
Кроме того, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.
Все перспективные образцы боевой техники будут экспонированы на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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20.06.2018
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