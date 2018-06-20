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Глава Роскосмоса обсудил возможные совместные проекты с коллегами из Индии и Японии

21.06.2018 ТАСС 404 0
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Встречи проходили в Вене в рамках симпозиума UNISPACE

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хироши Ямакавой и с председателем Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиваном, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Встречи проходили в рамках симпозиума UNISPACE, который проходит в Вене с 18 по 21 июня.

"На встречах стороны обсудили вопросы сотрудничества в области освоения космического пространства, возможные совместные проекты, разработки ракетно-космической техники и реализации пилотируемых программ", - сказали в пресс-службе.

Рогозин также принял участие в панельной дискуссии для глав космических агентств симпозиума UNISPACE и выступил с кратким докладом, в котором поднял вопросы необходимости международного сотрудничества в освоении космического пространства, сохранения космической среды в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.

В Роскосмосе добавили, что на 20 и 21 июня запланирован ряд встреч и переговоров. Также Рогозин выступит с докладом на сегменте высокого уровня UNISPACE в ходе 61-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Индия
Россия
Япония
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