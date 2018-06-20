Россия может запустить итальянские малые спутники на ракете "Союз-2.1"
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Аппараты изготовлены крупнейшей итальянской частной компанией SITAEL
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Малые спутники производства крупнейшей итальянской частной компании SITAEL могут быть запущены с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1". Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи представителей компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) с советником по развитию бизнеса и стратегии SITAEL Массимо Ди Ладзаро, сообщили во вторник в пресс-службе "Главкосмоса".
"В ходе переговоров был рассмотрен вопрос запуска космических аппаратов итальянской компании при помощи ракеты-носителя "Союз 2.1", - сказали в пресс-службе.
Представители "Главкосмоса" и SITAEL также заявили о готовности работать в направлении коммерческого продвижения малых космических аппаратов на базе спутниковых платформ компании SITAEL с полезной нагрузкой российского производства. "Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность поставки российских комплектующих для разрабатываемых SITAEL спутниковых платформ", - уточнили в российской компании, добавив, что по итогам встречи представители компаний договорились продолжить диалог и предметнее изучить технические аспекты указанных направлений сотрудничества.
SITAEL - крупнейшая итальянская частная компания (входит в холдинг Angel) космической промышленности со штаб-квартирой в городе Мола ди Бари и персоналом 350 человек. Компания имеет четыре производственных площадки в Италии, одну в Греции и одну в Австралии. Основные направления деятельности - разработка, производство и испытания малых космических аппаратов; производство электрических ракетных двигателей для космических аппаратов; микроэлектроника, создание сервисов на основе результатов космической деятельности.
"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.
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20.06.2018
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