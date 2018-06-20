Большой десантный корабль "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России



Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.

Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация" Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Ожидается, что корабль отправится на Северный флот

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Первый десантный корабль, спроектированный и построенный в новейшей истории России, будет официально принят в боевой состав Военно-морского флота в среду, 20 июля. Как пояснили в Минобороны РФ, на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде состоится торжественная церемония поднятия на корабле Андреевского флага.

История корабля

"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро. Работа над проектом шла более 20 лет. Он был заложен на "Янтаре" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в 2016 году. Приемный акт госиспытаний "Ивана Грена" был подписан 2 июня.

Как ожидается, корабль отправится на Северный флот.

Долгий путь

Столь затянувшийся срок проектирования и строительства корабля в Невском ПКБ объясняют тем, что Военно-морской флот неоднократно менял требования к этому проекту. Конструкторам приходилось несколько раз полностью его переделывать. Изменения в проект вносились также в ходе строительства корабля, что привело к значительной задержке его испытаний.

"Первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям - рекам и каналам. Соответственно поставленной задаче была заложена его ширина, высота и осадка", - рассказал в интервью ТАСС экс-глава Невского ПКБ Сергей Власов.

Затем проектантам "пришлось переделывать его в морской корабль - изменять высоту надстройки и вносить еще кое-какие изменения в проект". Делать его заново не было времени, "пришлось доводить до ума то, что было".

"Было несколько изменений технического задания. Его немного увеличили, расширили танковый трюм, чтобы вошло больше техники, которая вставала бы в два ряда. Расширение танкового трюма привело к сокращению объемов для иных помещений корабля", - рассказал Власов.

Два "десантника"

По решению флота, серия больших десантных кораблей 11711 будет состоять из двух единиц. Все недочеты, возникшие за время создания головного корабля, были учтены в проекте БДК "Петр Моргунов", спущенного на воду в конце мая. До конца этого года его также передадут флоту.

Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. тонн, они являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") составляет 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. тонн.

"Иван Грен" вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты с штатной техникой и ее высадки на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, а в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Новые проекты

В понедельник стало известно, что проект принципиально нового большого десантного корабля для Военно-морского флота РФ с нуля будет создавать Северное ПКБ, специализирующееся на постройке корветов, фрегатов (сторожевых кораблей) и эсминцев.

Начавшиеся работы по созданию эскизного проекта корабля ТАСС подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что речь идет о корабле водоизмещением около 8 тыс. тонн.

Невское ПКБ предлагает флоту несколько вариантов десантных кораблей различных размеров, а также проект, созданный на основе 11711 с несколько большим водоизмещением, улучшенными ходовыми качествами и обитаемостью.