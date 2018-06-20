Более 2 тыс. гранатометчиков участвуют в сборах на полигонах ВВО в восьми регионах
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30-мм гранатомет АГС-17 "Пламя".
Источник: rg.ru
Военнослужащим предстоит поражать новые подвижные мишени, имитирующие по форме и размерам легкобронированный пикап
ТАСС, 20 июня. Более 2,2 тыс. военнослужащих принимают участие в масштабных сборах с гранатометчиками, которые начались на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в восьми регионах. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"На специализированных учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях стартовали масштабные сборы с гранатометчиками. К мероприятиям привлекаются более 2,2 тыс. военнослужащих, в программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов", - сообщил Гордеев.
В частности, военнослужащим предстоит поражать новые подвижные мишени, имитирующие по форме и размерам легкобронированный пикап. Одной из особенностей выполнения данного упражнения станет его совместное выполнение со снайперской парой. Кроме того, военные будут тренироваться использовать штатное оружие. В частности, они отработают ведение визуальной разведки, обнаружение и идентификацию целей, определение расстояния до них и отработают корректировку огня по имеющимся метеоданным.
Помимо этого, гранатометчики будут учиться применять дневные и ночные приборы прицеливания и наблюдения в условиях ведения огня со сменой позиций по целям, находящимся на различной дальности. Кроме того, военнослужащие в составе расчетов и подразделений отработают задачи по повышению эффективности применения гранатометов при ведении оборонительного или наступательного боя.
В рамках мероприятий огневой подготовки военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов станковых АГС-17 "Пламя", в том числе и в ночное время.
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20.06.2018
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