Амурское отделение ВВО получило партию станций спутниковой связи
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Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях.
Источник: МО РФ
В комплекте к станции Р-438 "Белозер" предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии
ТАСС, 20 июня. Амурское объединение Восточного военного округа (ВВО) получило партию малогабаритных станций спутниковой связи Р-438 "Белозер". Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, не уточнив объем партии.
"В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территориях Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила партия уникальных малогабаритных станций спутниковой связи Р-438 "Белозер". Возможности станции позволяют работать в режимах голосовых переговоров, цифровых и текстовых сообщений, в том числе в закрытом режиме, с любой точки Дальневосточного региона и Арктической зоны", - сообщил Гордеев.
Он уточнил, что станция представляет собой чемоданов весом 16 кг, она подготавливается к работе не более чем за минуту. В комплекте к станции предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии, что делает станцию автономной и более функциональной.
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20.06.2018
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