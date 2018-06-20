Амурское отделение ВВО получило партию станций спутниковой связи



Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях.

Источник: МО РФ Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях.Источник: МО РФ

В комплекте к станции Р-438 "Белозер" предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии

ТАСС, 20 июня. Амурское объединение Восточного военного округа (ВВО) получило партию малогабаритных станций спутниковой связи Р-438 "Белозер". Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, не уточнив объем партии.

"В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территориях Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила партия уникальных малогабаритных станций спутниковой связи Р-438 "Белозер". Возможности станции позволяют работать в режимах голосовых переговоров, цифровых и текстовых сообщений, в том числе в закрытом режиме, с любой точки Дальневосточного региона и Арктической зоны", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что станция представляет собой чемоданов весом 16 кг, она подготавливается к работе не более чем за минуту. В комплекте к станции предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии, что делает станцию автономной и более функциональной.