Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
|
|
2С38 СЗАК "Деривация-ПВО".
Источник: Stagila.ru
Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Промышленность создала новое поколение снарядов для перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", сообщил "Интерфаксу-АВН" информированный источник.
"Боекомплект будет проходить испытания",- сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в первую очередь "Деривация-ПВО" предназначена для борьбы с низко летящими целями.
В конце марта генеральный директор Центрального научно- исследовательского института "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных сообщил на выставке в Ереване, что первый опытный образец перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" успешно создан, он на испытаниях.
"Деривация-ПВО" может поражать беспилотные летательные аппараты, а также низко летящие самолеты и вертолеты. Он получит 57-мм снаряды.
Согласно открытым данным, также комплекс сможет сбивать крылатые ракеты, ракеты класса "воздух-поверхность", реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.
|
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.04.2018 Военные инновации готовят к параду
03.04.2018 Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
29.01.2018 Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
11.09.2015 "Драгун" идет в бой
11.09.2015 Выставка в Нижнем Тагиле обещает крупные оборонные контракты
10.09.2015 Международная оружейная выставка Russia Arms Expo открывается в Нижнем Тагиле
18.06.2018 США раскритиковали боеспособность российского "Терминатора"
18.06.2018 Американские эксперты оценили новую разработку РФ – "Терминатор-3"
|
Виктор Алексеевич
2048
|
№1
21.06.2018 11:27
Цитата, q
новое поколение снарядовОчень информативно, нечего сказать...
Сама "Деривация" - пассивное наблюдение - крайне нужна. Только пассивные средства имеют шанс в бою, потому что не демаскируют себя до выстрела.
Но важна ещё и идеология снаряда:
- управляемый или нет? Если управляемый, то как? Опять система управления по лучу лазера, которая, якобы, устойчива к помехам? А то, что противник поставит "помехи" самому лазерному излучателю, который светится как новогодняя ёлка, например высокоэнергитическим лазером тупо сожжёт СУО Деривации, это почему никто не учитывает?!
- как срабатывает взрыватель? Время подрыва программируется перед выстрелом (в патроннике) или после вылета из ствола по радиоканалу? Тоже "помехоустойчивый" ?!
|
+1Сообщить модератору
|
Владислав
17093
|
№3
21.06.2018 13:19
Управляемые десятки штук + с высокоточным дистанционным подрывом с сотни две против пехоты/маломаневренных БПЛА. Система защиты от снарядов бьющих сверху как Bonus. Полусферический КАЗ 2-3 рядный получается. Защита сверху от мелочи пассивная а же сетка и активная. Только средства подавления и обороны выйдут с стоимость голой машины. Нет смысла делать её лёгкой добычей т.к. долбать в первую очередь как и ЗРК будут.
То же и на Т-15 иметь. В целом Т-15 - наиболее интересная машина из "Армат" При переходе к управляемым 125мм снарядам с аэродинамическим качеством на сверхзвуке 6-7 можно надеятся на дальность поражения ими свыше 100км. Также и 152 - она ещё более универсальна но минус - малый возимый БК.
57мм видимо один из минимальных калибров в которых можно реализовать концепцию поражения сверху высокозащищённых современных и перспективных танков, в т.ч. с электродинамической защитой и протикающий сквозь прожжёное отверстие сверху башни сердечник может оказывать воздействие как на людей так и на технику с различным уровнем воздействия. Например может нейтрализовать экипаж (в ВОВ применялись бронебойные пули с ирритантами сейчас в США, Германии, нановооружения есть такие что человек жить будет а вот что-то сделать не сможет).
Виктор Алексеевич защита надеюсь стоит от лазерного хотя при 5 колонне могут и не ставить. В целос в КНР лазеры "прощай зрение" ставят на БТ давно, последние танки судя по всему многодиапазонными оснащены.
|
0Сообщить модератору