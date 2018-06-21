Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды

Владислав 17093

№3 21.06.2018 13:19 Управляемые десятки штук + с высокоточным дистанционным подрывом с сотни две против пехоты/маломаневренных БПЛА. Система защиты от снарядов бьющих сверху как Bonus. Полусферический КАЗ 2-3 рядный получается. Защита сверху от мелочи пассивная а же сетка и активная. Только средства подавления и обороны выйдут с стоимость голой машины. Нет смысла делать её лёгкой добычей т.к. долбать в первую очередь как и ЗРК будут.

То же и на Т-15 иметь. В целом Т-15 - наиболее интересная машина из "Армат" При переходе к управляемым 125мм снарядам с аэродинамическим качеством на сверхзвуке 6-7 можно надеятся на дальность поражения ими свыше 100км. Также и 152 - она ещё более универсальна но минус - малый возимый БК.



57мм видимо один из минимальных калибров в которых можно реализовать концепцию поражения сверху высокозащищённых современных и перспективных танков, в т.ч. с электродинамической защитой и протикающий сквозь прожжёное отверстие сверху башни сердечник может оказывать воздействие как на людей так и на технику с различным уровнем воздействия. Например может нейтрализовать экипаж (в ВОВ применялись бронебойные пули с ирритантами сейчас в США, Германии, нановооружения есть такие что человек жить будет а вот что-то сделать не сможет).





Виктор Алексеевич защита надеюсь стоит от лазерного хотя при 5 колонне могут и не ставить. В целос в КНР лазеры "прощай зрение" ставят на БТ давно, последние танки судя по всему многодиапазонными оснащены.