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Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды

21.06.2018 Интерфакс-АВН 879 3
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2С38 СЗАК "Деривация-ПВО"
2С38 СЗАК "Деривация-ПВО".
Источник: Stagila.ru

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Промышленность создала новое поколение снарядов для перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", сообщил "Интерфаксу-АВН" информированный источник.

"Боекомплект будет проходить испытания",- сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в первую очередь "Деривация-ПВО" предназначена для борьбы с низко летящими целями.

В конце марта генеральный директор Центрального научно- исследовательского института "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных сообщил на выставке в Ереване, что первый опытный образец перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" успешно создан, он на испытаниях.

"Деривация-ПВО" может поражать беспилотные летательные аппараты, а также низко летящие самолеты и вертолеты. Он получит 57-мм снаряды.

Согласно открытым данным, также комплекс сможет сбивать крылатые ракеты, ракеты класса "воздух-поверхность", реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Виктор Алексеевич
2048
№1
21.06.2018 11:27
Цитата, q
новое поколение снарядов
Очень информативно, нечего сказать...
Сама "Деривация" - пассивное наблюдение - крайне нужна. Только пассивные средства имеют шанс в бою, потому что не демаскируют себя до выстрела.
Но важна ещё и идеология снаряда:
- управляемый или нет? Если управляемый, то как? Опять система управления по лучу лазера, которая, якобы, устойчива к помехам? А то, что противник поставит "помехи" самому лазерному излучателю, который светится как новогодняя ёлка, например высокоэнергитическим лазером тупо сожжёт СУО Деривации, это почему никто не учитывает?!
- как срабатывает взрыватель? Время подрыва программируется перед выстрелом (в патроннике) или после вылета из ствола по радиоканалу? Тоже "помехоустойчивый" ?!
+1
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RU
Враг
8498
№2
21.06.2018 13:07
Что-то я сомневаюсь, что управляемый.
0
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RU
Владислав
17093
№3
21.06.2018 13:19
Управляемые десятки штук + с высокоточным дистанционным подрывом с сотни две против пехоты/маломаневренных БПЛА. Система защиты от снарядов бьющих сверху как Bonus. Полусферический КАЗ 2-3 рядный получается. Защита сверху от мелочи пассивная а же сетка и активная. Только средства подавления и обороны выйдут с стоимость голой машины. Нет смысла делать её лёгкой добычей т.к. долбать в первую очередь как и ЗРК будут.
То же и на Т-15 иметь. В целом Т-15 - наиболее интересная машина из "Армат" При переходе к управляемым 125мм снарядам с аэродинамическим качеством на сверхзвуке 6-7 можно надеятся на дальность поражения ими свыше 100км. Также и 152 - она ещё более универсальна но минус - малый возимый БК.

57мм видимо один из минимальных калибров в которых можно реализовать концепцию поражения сверху высокозащищённых современных и перспективных танков, в т.ч. с электродинамической защитой и протикающий сквозь прожжёное отверстие сверху башни сердечник может оказывать воздействие как на людей так и на технику с различным уровнем воздействия. Например может нейтрализовать экипаж (в ВОВ применялись бронебойные пули с ирритантами сейчас в США, Германии, нановооружения есть такие что человек жить будет а вот что-то сделать не сможет).


Виктор Алексеевич защита надеюсь стоит от лазерного хотя при 5 колонне могут и не ставить. В целос в КНР лазеры "прощай зрение" ставят на БТ давно, последние танки судя по всему многодиапазонными оснащены.
0
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