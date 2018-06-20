Турция получит первые истребители F-35 вопреки давлению Сената США



F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.

Источник: xairforces.net F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.Источник: xairforces.net

США 21 июня передадут Турции первые истребители-бомбардировщики F-35, несмотря на противодействия со стороны Сената, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

По словам представителя Минобороны США Майка Эндрюса, церемония передачи самолетов состоится в городе Форт-Уэрт в штате Техас, после чего их направят на базу ВВС Luke в штате Аризона. Турецкие пилоты и техники уже прибыли на базу, чтобы начать учебную подготовку.

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект закона об авторизации вопросов национальной безопасности поправки, которая запрещает поставки истребителей F-35 Анкаре. До этого предполагалось, что в рамках контракта на $10 млрд Турция получит 100 самолетов. Решение американских законодателей связано с намерением Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на давление Сената.