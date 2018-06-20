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Новый "плавающий танк" российских морпехов получит ГТД в 1500 л.с.

21.06.2018 Вестник Мордовии 669 0
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vestnik-rm.ru

Обнародованная концепция перспективной боевой машины для морской пехоты (БММП) вызвала значительный интерес у военных экспертов выбором газовой турбины в качестве двигателя. После некоторого периода охлаждения в настоящее время мы снова видим интерес к этому направлению.

vestnik-rm.ru

Так, в войска возвращаются танки Т-80БВ, правда, уже в существенно модернизированном виде. Теперь опять заговорили о ГТД для БММП. И, если ранее для колесного варианта был выбран двигатель в 1250 л.с., который уже применяется на основных боевых танках типа Т-80У и Т-80БВМ, то на морпеховский "плавающий танк" будет установлена турбина в 1500 л.с.

При собственном весе в 35 т такая машина будет обладать уникальной удельной мощностью и по максимальной скорости в 75 км/ч превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Максимальная скорость на воде достигнет 37 км/ч.

vestnik-rm.ru

Учитывая модульность конструкции, позволяющую создавать варианты с 57-мм, 125-мм орудиями, установками ПТУР и др., российская морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.


Лев Романов
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Уралвагонзавод

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