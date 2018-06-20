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Причина страха Пакистана перед ядерным арсеналом Индии, даже при большем числе боеголовок

21.06.2018 1551 0
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Индийские ракеты Agni-III и Agni-V. Источник: armyrecognition.com.

Индия обладает большими запасами ядерного оружия и, несмотря на быстрые темпы наращивания ядерных боезарядов Пакистаном, Индия уверена в своих военных преимуществах. Согласно последней оценке Стокгольмского международного исследовательского института мира, в настоящее время Индия имеет 130-140 ядерных боеголовок, в то время как Пакистан - 140-150 единиц.


«Индия и Пакистан наращивают свои запасы ядерного оружия, а также разрабатывают новые системы доставки наземных, морских и авиационных ракет. Китай продолжает модернизировать свои системы доставки ядерного оружия и постепенно увеличивает размеры своего ядерного арсенала», - говорится в последнем отчете SIPRI.


Хотя совместную мощь Китая и Пакистана нельзя не воспринимать всерьез, Индия построила надежную систему ядерного сдерживания, способную нанести неприемлемый ущерб в случае военного конфликта.


«Число ядерных боеголовок не имеет большого значения. С заявленной стратегией не применения ядерного оружия первыми Индия стремится обеспечить живучесть и доверие к нашим запасам, а также ударным возможностям системы NC3 [1]... В значительной степени мы добились этого», - рассказал источник TOI [2].


«Для Индии ядерное оружие - это не оружие нападения, а средство минимального сдерживания, заслуживающее доверия и обеспечивающее гарантированный массированный удар возмездия по противникам», - пояснил источник.


В Пакистане всего несколько городов, и для их уничтожения Индии действительно надо не более 10-15 ядерных боеголовок. Исламабад, Лахор и Карачи являются единственными экономическими центрами Пакистана. Если вы их уберете, Пакистана не останется. С другой стороны, в Индии более 4000 городов и поселков с распределенным населением. Это основная причина, по которой Пакистан, даже при меньшем количестве боеголовок у индийской стороны, боится гарантированного уничтожения от удара возмездия.


Недавно Индия начала процесс постановки на боевое дежурство первой в стране межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V с дальностью более 5000 км, способной долететь практически до любого уголка Китая.


Несмотря на совместную работу Индии и Китая в вопросах экономического роста и урегулирование разногласий путем переговоров, ядерный потенциал Индии играет ключевую роль в сдерживании планов расширения влияния Китая.


Автор: MensXP

Перевод: ВПК.name


Примечание ВПК.name

  1. NC3 (nuclear command, control and communication) - ядерное командование, контроль и связь
  2. TOI (The Times of India) – одна из самых авторитетных и читаемых газет в Индии
20.06.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
Agni БР
Компании
СИПРИ
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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