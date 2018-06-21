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Российские штурмовики-саперы получат новую боевую экипировку

21.06.2018 РИА Новости 397 1
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Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Все штурмовые подразделения российских инженерных войск получат в 2018 году новую боевую экипировку и бронещит, сообщает Минобороны России.

"В течение года все штурмовые подразделения инженерных войск снабдят новейшими комплектами разминирования ОВР-3Ш. В состав комплекта входят восемь костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой". Масса одного костюма составляет 25 килограммов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОВР-3Ш включает в себя штурмовой нож, нож сапера, бронещит, набор средств для обеспечения доступа внутрь зданий. Он предназначен для штурмовых подразделений, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений в городской местности.

Первое подразделение - батальон штурма и разграждения - сформирован в инженерно-саперной бригаде центрального подчинения в 2014 году. В течение 2017 года в инженерных бригадах военных округов созданы штурмовые роты, а в инженерно-саперных полках армий - штурмовые взводы. Всего в Вооруженных силах созданы десять инженерных подразделений штурма и разграждения.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ОВР-3Ш
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3873
№1
21.06.2018 08:54
Саперно-штурмовыев взводы и роты нужны фактически в составе каждой БТГ поскольку  до 80% боевых действий предполагается в населенных пунктах  и промышленных  зонах.

10 сформированных штурмовых рот и батальонов на всю армию - капля в море....
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