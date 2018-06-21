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Американский генерал описал победителя Третьей мировой войны

21.06.2018 Lenta.ru 992 1
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Дэвид Барно
Дэвид Барно.
Источник: Ahmad Masood / Reuters

Победителем конфликта эпохи четвертой промышленной революции не обязательно станут успешные в прошлом военные державы, сообщили на страницах War On The Rocks генерал-лейтенант (в отставке) армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета (США).

Эксперты назвали факторы, которые в войне будущего могут обеспечить преимущества одной стороне над другой. Они включают в себя, в частности, космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехнику. Специалисты отмечают, что в ходе прошлых глобальных конфликтов такие технологии фактически не использовались.

Специалисты отметили, что страны, не имеющие опыта масштабных боевых действий, но обладающие современным высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед успешными в прошлом военными державами, поскольку первым, в отличие от вторых, не требуется усилий для поддержания устаревающего оружия. Кроме того, замечают Барно и Бензаэль, на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который может исказить оценку будущего.

Отдельно эксперты отмечают роль "х-фактора". "Простое внесение дополнительных изменений в современные системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для противников, которые успешно используют огромные глобальные преобразования", — пишут авторы.
20.06.2018
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Алексеевич
2048
№1
21.06.2018 10:45
Цитата, q
прошлый опыт, который может исказить оценку будущего.
Если под опытом понимать схемы (приёмы) ведения боевых действий, то да, помешает.
Но успешные в прошлом страны потому и стали успешными, что вовремя приводили схемы в соответствие с новыми возможностями ВиВТ. Традиция думать - это тоже "прошлый опыт", который никак помешать не может.
Так что закатайте губёшки, "потенциальные партнёры"!
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