Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.



Прототип ударного БЛА «Радуга-4» (СН-4).

Источник: forum.militaryparitet.com Прототип ударного БЛА «Радуга-4» (СН-4).Источник: forum.militaryparitet.com

Пока Вашингтон пытается изменить политику оружейного экспорта, Китай расширяет свое влияние и продажи дронов.

В новом докладе, представленном председателю Объединенного комитета начальников штабов, говорится, что Вооруженные силы США входят в зону повышенных рисков, поскольку Китай и другие страны продают всё больше ударных беспилотников любому, у кого есть деньги на их приобретение, а ограничительная экспортная политика США только ухудшает ситуацию.

В отчете RAND Corp. говорится, что БПЛА, создающиеся недружественными странами, в ближайшем будущем станут «растущей угрозой военным операциям США и союзников», поскольку Китай, Россия и Иран признают могущество беспилотных платформ, что делает их неотъемлемой частью будущих конфликтов . «Вооруженные силы США должны быть готовы к борьбе с противниками, оснащенными различными типами и размерами ударных и безоружных БПЛА ».

В некотором роде будущее уже наступило. В 2017 году иранские беспилотники сбросили небольшие боеприпасы на ВС США в Сирии, вынудив американскую авиацию уничтожить их в небе. Также, Иранские беспилотники затопили американские военные корабли в Персидском заливе, а беспилотные самолеты-камикадзе, произведенные Ираном, обстреляли корабли Саудовской Аравии у побережья Йемена.

Американские экспортные ограничения на продажу тяжелых дронов дальнего радиуса действия позволили Китаю и Ирану выйти на рынки и заполнить пробел, созданный текущей политикой США. Пекин действительно активизировал работу по захвату рынка разведывательных и ударных дронов, планируя строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Саудовской Аравии и активно обхаживая страны, попавшими под американские ограничения.

Экспорт американских БЛА в основном был ограничен небольшим числом союзников, объединением из 35 стран, подписавших режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ [1]), который ограничивает дальность полёта и вес полезной нагрузки.

Речь идет о БПЛА первой категории с полезной нагрузкой от 500 килограммов и дальностью полета более 300 километров. В рамках РКРТ такие системы подпадают под «большую вероятность отказа» передачи. Но, предлагаемые Вашингтоном изменения направлены на открытие продажи дронов с ограничениями по новому критерию – скорости вместо дальности, что позволит поставлять на экспорт БПЛА, летающие на скорости менее 650 км/час. Партнеры США, такие как Иордания, ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия, отрицавшие свои обращения к США о приобретении беспилотных самолетов, обратились в Китай, не входящий в РКРТ.

Китайские БПЛА среднего радиуса действия CH-4 уже размещены в аэропорту Саудовской Аравии Jirzan, недалеко от места размещения операторов БПЛА Predator из ОАЭ, работающих на той же авиабазе. Египет также приобрел эту систему вместе с средневысотным БПЛА длительной продолжительности полёта (MALE [2]) Wing Loong. ОАЭ также продают БПЛА в Россию и предлагают их другим странам. В целом, Китай продал современные беспилотные летательные аппараты, как минимум, в девять стран.

Китай подписал с Саудовской Аравией соглашение о создании завода по производству БПЛА в объеме до 300 новых дронов - некоторые из них первой категории. Китай и ОАЭ не только продают свои собственные дроны, но и предлагают строить заводы для совместного производства.

Даже государства-члены РКРТ, похоже, отказываются от соглашения - Германия разрабатывает беспилотную систему совместно с Катаром, а Италия планирует экспортировать дальний БПЛА в ОАЭ.

Администрация Трампа этой весной ослабила контроль над экспортом из США современных беспилотных летательных аппаратов, позволив General Atomics продать в Индию современные БПЛА и, в целом, сняла ряд других ограничений на поставки оружия.

В Белом доме уже несколько месяцев обсуждается инициатива по передаче вооружений, которая сократит бюрократизм военных поставок союзникам, ускорит процесс и расширит список оружия доступного для экспорта.

Вывод доклада RAND говорит, что, наряду с эффективностью РКРТ в ограничении распространения крупных БПЛА, «поставки таких аппаратов из стран, не членов РКРТ, существенно снижают эффективность соглашения, по ограничению распространения крупных БПЛА», а также наносит ущерб американским производителям БПЛА, ограниченным перечнем возможных покупателей.

В прошлом месяце на специальной оперативной конференции во Флориде глава подразделения Пентагона Эллен Лорд рассказала журналистам, что готова «содействовать объединению усилий по укреплению военного потенциала путем направленных усилий на увеличение военного экспорта».

Застывшие темпы одобрения продаж правительством США означают, что ряд союзников присматриваются к системам других стран, говоря американским чиновникам, что «мы пойдём за альтернативой к России, мы пойдём за альтернативой к Китаю, потому что мы знаем, что можем получить их быстро, - сказала Лорд. «Мы знаем, что это может быть ненадежно в 80-90% случаев, но у нас будет хоть что-то. Это упущенные возможности США, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы это изменить».

Автор: Пол МакЛари

Перевод: ВПК.name

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