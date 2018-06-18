"Похоже на ситуацию в Ираке": США посчитали ядерные объекты Кима
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2".
Источник: AFP 2017 / KCNA
США насчитали 3 тыс. ядерных объектов в КНДР
Американские спутники насчитали на территории КНДР более 3 тыс. ядерных объектов и построек, утверждают южнокорейские СМИ. Эксперты считают, что эти цифры явно преувеличены. При этом если оценивать ядерную программу КНДР исключительно по официальным данным, на полную денуклеаризацию могут уйти десятилетия.
В США заявили, что у КНДР есть примерно 3 тыс. объектов и построек, которые используются для разработки ядерных ракет и оружия. Об этом пишет южнокорейская газета "Мунхва ильбо" со ссылкой на данные американских властей.
"Первые секретные ядерные разработки в Северной Корее были зафиксированы разведкой США в 1982 году. На протяжении прошедших с тех пор 36 лет список ядерных объектов КНДР постоянно пополнялся", - пишет газета.
По данным южнокрейского СМИ, такие выводы американская сторона сделала на основе спутниковых снимков. При этом с учетом наличия скрытых построек могут возникнуть сложности во время проверок и инспектирования ядерных и ракетных объектов КНДР, пишет газета. Кроме того, подчеркивается, что переговоры между американской и северокорейской сторонами по поводу денуклеаризации "займут много времени".
Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты отнеслись к представленным в публикации "Мунхва ильбо" данным достаточно скептически.
"Эти данные мне кажутся несколько странными, - говорит научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. - Похоже, что это примерно та же ситуация, когда США обнаружили в Ираке несколько тысяч ядерных объектов. Эта информация была использована как повод, чтобы обследовать всю страну, и затем, - условно говоря, уточнить цели для будущих бомбардировок".
Специалист по вопросам ядерной безопасности, директор программы "Ядерное нераспространение" ПИР-Центра Андрей Баклицкий также сомневается в правдоподобности этих данных. "Потому что 3 тыс. объектов - это очень много. Если мы говорим про какие-то крупнейшие объекты, то явно здесь счет должен идти на десятки, а не тысячи", - замечает эксперт.
Впрочем, собеседник "Газеты.Ru" добавляет: все зависит от того, как и что считать ядерными объектами. По словам Баклицкого, за "ядерные объекты" могли быть посчитаны любые лаборатории, занимающиеся ядерными исследованиями, и все заводы, которые производят компоненты для ядерной программы. "Скорее всего, там также учитываются и программы доставки ядерного оружия - то есть программа баллистических ракет - тогда я могу себе представить, как там могли насчитать 3 тыс.", - говорит эксперт.
"Возможно, туда включены все теоретические вещи, которые могли бы иметь отношение к ядерной программе", - соглашается Асмолов.
"Допустим, в северокорейской школе есть класс, в котором изучают ядерную физику - вдруг они имеют отношение к ядерной программе", - иронизирует эксперт.
Однако если говорить о проблеме серьезно, на полную денуклеаризацию полуострова, приверженность которой объявляет северокорейский лидер Ким Чен Ын и которую американский президент Дональд Трамп ставит как основное условие для снятия с Пхеньяна санкций, могут уйти десятилетия.
Подтверждая эту мысль, Андрей Баклицкий приводит в пример процесс ядерного разоружения ЮАР, на который ушло около десяти лет. "При этом в ЮАР эта программа была значительно менее разветвленная, ЮАР не развивала баллистические ракеты. В конце концов, у ЮАР не было такой развитой программы по наработке ядерных материалов, в то время как Северная Корея успела разработать и плутониевый, и урановый пути", - отмечает эксперт.
Тем не менее, первые лица США рассчитывают на крайне быстрое разоружение со стороны КНДР. Трамп сразу же после окончания переговоров с Ким Чен Ыном заявил, что лидер КНДР начнет денуклеаризацию "практически сразу" после возвращения из Сингапура, а сам процесс "пойдет быстро".
Госсекретарь США Майк Помпео был еще более конкретен. По его словам, Вашингтон хочет добиться "существенного" ядерного разоружения КНДР за два - два с половиной года - до окончания президентского срока Трампа в 2021 году.
Судя по всему, в Вашингтоне даже продумали для Пхеньяна своеобразную "дорожную карту" по разоружению, которая приведет к снятию санкций. По крайней мере, об этом говорил министр иностранных дел Японии Таро Коно. По его словам, Вашингтон в рамках договора с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова предъявил требования по 47 пунктам.
В России считают, что наличие таких требований говорит о том, что США оказывают давление на Северную Корею в вопросе разоружения. "США, похоже, решили немедля прийти от слов к делу, применив свою излюбленную тактику лобовой атаки. Требования по 47 позициям, которые они выдвинули, носят в определенной степени односторонний характер и не включают в себя гарантии безопасности КНДР", - говорит член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, в Вашингтоне считают, что правительство КНДР загнано в угол и готово принять любые условия. Он также отметил, что "повторяется почти один в один иранский сценарий", потому что Пхеньяну "предъявлен ультиматум".
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что беззащитными КНДР точно не являются, и даже в случае полного разоружения, у Пхеньяна будет возможность достаточно быстро восстановить свою ядерную программу.
"Потому что в любом случае у вас останутся ученые, которые вели эти исследования, останутся люди, которые руководили этими программами - знания, которые были наработаны, невозможно просто так взять и забыть. И это будет еще одним большим вопросом, потому что если вдруг возникнет идея, что ядерную программу можно восстановить, то все эти люди и исследователи будут там же, знания у них останутся", - говорит Андрей Баклицкий.
Георгий Березовский
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18.06.2018
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